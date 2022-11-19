﻿Ardahan SYDV 2 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Ardahan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde Büro Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 23 Kasım 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
GENEL ŞARTLAR
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak
Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak
ÖZEL ŞARTLAR
4 yıllık Yükseköğretim kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesinin herhangi bir bölümü, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri ve Halkla İlişkiler bölümü mezunu olmak
Aday Vakfın bulunduğu Ardahan merkez ilçesi sınırları içinde ilan tarihi itibarıyla en az 1 yıl ikamet ediyor olmak ve belgelemek
Mesai saatleri içinde ve dışında devlet memurları liyakat kurallarına uymak
Sosyal iletişim becerisine sahip olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi ve Nüfus aile kayıt örneği
Diploma veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli onay belgesi (Aslı kurum tarafından görülüğ fotokopisi alınacaktır)
Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
Adli sicil belgesi
Sağlık raporu (Sınavı kazanan adaylardan sınav sonrası alınacaktır)
Erkek adaylar için en az B sınıfı sürücü belgesi fotokopisi (Aslı kuruma ibraz edilecektir)
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