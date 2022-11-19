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Ardahan SYDV 2 işçi alacak

Ardahan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde Büro Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 23 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 13:20
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Ardahan SYDV 2 işçi alacak

Ardahan SYDV 2 işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Ardahan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde Büro Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 23 Kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI 

GENEL ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak

ÖZEL ŞARTLAR

4 yıllık Yükseköğretim kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesinin herhangi bir bölümü, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri ve Halkla İlişkiler bölümü mezunu olmak

Aday Vakfın bulunduğu Ardahan merkez ilçesi sınırları içinde ilan tarihi itibarıyla en az 1 yıl ikamet ediyor olmak ve belgelemek

Mesai saatleri içinde ve dışında devlet memurları liyakat kurallarına uymak

Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi ve Nüfus aile kayıt örneği

Diploma veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli onay belgesi (Aslı kurum tarafından görülüğ fotokopisi alınacaktır)

Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

Adli sicil belgesi

Sağlık raporu (Sınavı kazanan adaylardan sınav sonrası alınacaktır)

Erkek adaylar için en az B sınıfı sürücü belgesi fotokopisi (Aslı kuruma ibraz edilecektir)

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