26 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ardahan ve Kars'ta araçların camları buz tuttu

Ardahan ve Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 10:46
Takip Et

Ardahan ve Kars'ta soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu

Ardahan ve Kars'ta araçların camları buz tuttu
+
Aa
-

Gece en düşük hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü Ardahan il merkezinde, açık alanda park edilen araçlar ile bazı evlerin camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı.

Kentte bazı vatandaşlar soğuktan korumaya çalıştıkları araçlarını örttü.

Erken saatte evlerinden çıkan vatandaşlar da soğuktan etkilendi.

KARS

Yüksek kesimlerdeki tepeler ve köylerde bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen Kars'ta da soğuk hava etkisini gösterdi.

Özellikle sabah saatlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı araçların ve binaların camları buzla kaplandı.

Halen yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplı olan şehirde soğuk havanın etkili olması nedeniyle besiciler hayvanlarını meraya çıkarmayarak ahırda beslemeye başladı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
1
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
2
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
3
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
4
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
5
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Son anket AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
6
﻿Son anket AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Son anket AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Alkole yine zam geldi
7
﻿Alkole yine zam geldi
﻿Alkole yine zam geldi
﻿ Görme engelliler okulunda yangın! 11 kişi hayatını kaybetti
﻿ Görme engelliler okulunda yangın! 11 kişi hayatını kaybetti
﻿ Görme engelliler okulunda yangın! 11 kişi hayatını kaybetti
﻿Temsilcilerimiz Avrupa arenasında
﻿Temsilcilerimiz Avrupa arenasında
﻿Temsilcilerimiz Avrupa arenasında
﻿Torbacılara şafak operasyonu! 67 şüpheli gözaltında
﻿Torbacılara şafak operasyonu! 67 şüpheli gözaltında
﻿Torbacılara şafak operasyonu! 67 şüpheli gözaltında
﻿2,5 yıl sonra yine başladılar
﻿2,5 yıl sonra yine başladılar
﻿2,5 yıl sonra yine başladılar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.