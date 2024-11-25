Ardahan’da 5 ev ve ahırın çatısı uçtu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ardahan’da 5 ev ve ahırın çatısı uçtu

ARDAHAN'da dün gece etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 5 ev ve ahırın çatısı uçtu.

Ardahan'da dün gece etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 5 ev ve ahırın çatısı uçtu. Hasar gören ev ve ahırlarda inceleme yapan ADAF ekipleri, devam eden fırtına sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Ardahan'da dün akşam saatlerinden itibaren şiddetli fırtına etkili oldu. Fırtına sebebiyle Atatürk Mahallesi ve Lehimli köyü ile Göle ilçesine bağlı Mollahasan, Çardaklı ve Senemoğlu köylerinde 5 ev ve ahırın çatısı uçtu. İhbarlar üzerine bölgeye AFAD görevlileri sevk edildi. Ekipler, hasar tespit çalışması yaptı, çevredeki diğer ev sahiplerine oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları ve mümkün olduğunca dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

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