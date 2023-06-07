Ardahan'da bıçakladı Samsun'da yakalandı

İHA'nın haberine göre, olay, Ardahan'da Pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tartıştığı kardeşi Selçuk A.'yı bıçakla yaraladığı iddia edilen Muhammed A., Samsun'a kaçtı.

Selçuk A. Samsun polisi tarafından Atakum ilçesi sahilinde yakalanarak gözaltına alındı. Muhammed A. aracıyla Samsun'a kafa dinlemeye geldiğini ve sahilde gezerken yakalandığını söyledi.

Muhammed A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Muhammet A.'nın Samsun Adyiyesi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistesi (SEGBİS) ile Ardahan Adliyesi'nde savcıya ve mahkemeye ifade vereceği öğrenildi.