Ardahan’da Gaziler Günü kutlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ardahan’da Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Ardahan'da düzenlenen etkinlikler, Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı.

Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir yaptığı konuşmada, bugünün gururunu yaşadıklarını söyleyerek, "Gazilik yalnızca bir unvan değil; milletimizin varoluş iradesinin sarsılmaz ifadesidir. Biz gaziler, şehitlerimizin mirasını taşıyan ve milletimizin şanlı duruşunu temsil eden neferleriz" dedi.

Kutlamalar Valilik önünden başlayarak Milli egemenlik parkında son bulan "Gaziler Yürüyüşü" ile devam etti. Yürüyüşte gazi ve protokol üyeleri ellerinde Türk bayrakları ile Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Daha sonra Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ziyaret edildi.

Ardahan’da Gaziler Günü kutlandı

Ardahan’da Gaziler Günü kutlandı

Son Haberler
Mersin’de pedallar sürdürülebilir ulaşım için çevrildi
Mersin’de pedallar sürdürülebilir ulaşım için çevrildi
Iğdır'da hayvan otlatırken yıldırım düştü! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Iğdır'da hayvan otlatırken yıldırım düştü! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
İki kişinin öldüğü eski sevgili dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı!
İki kişinin öldüğü eski sevgili dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı!
Muratlı’da inşaat faciası: 4 metreden düştü!
Muratlı’da inşaat faciası: 4 metreden düştü!
Şırnak'ı fırtına vurdu! Göz gözü görmedi
Şırnak'ı fırtına vurdu! Göz gözü görmedi