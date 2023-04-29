Ardahan'da ilkokul öğrencileri deprem bölgesindeki kardeş okulları için kermes düzenledi

AA'da yer alan haberde, "Eğitimde Tek Yürek Projesi" kapsamında Yalnızçam Fatih Sultan Mehmet İlkokulu ile Şanlıurfa Viranşehir Gömülü İlkokulu kardeş okul olarak eşleştirildi.

Ardahan'daki ilkokul öğrencileri, deprem ve sel felaketlerinden etkilenen kardeş okullarındaki öğrenciler yararına kermes organizasyonu yaptı.

Okul binasında düzenlenen kermeste öğrenciler ile öğretmenlerin hazırladıkları yiyecek ve içecekler satışa sunuldu.

Kermesten elde edilen gelirin Viranşehir Gömülü İlkokulu'na gönderileceği belirtilirken, okulun müdürü Gürsoy Marancı, AA muhabirine, uzun zaman geçmesine rağmen depremzede kardeşlerini unutmadıklarını söyledi.

Marancı, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu konuda öğrenci ve öğretmenler çok duyarlı davrandı. Vatandaşlarda ilgi gösterdi. Kendi çapında güzel bir etkinlik oldu. Gelirimizin tamamı bölgeye gönderilecek." dedi.