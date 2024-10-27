Ardahan'da kar ve buzlanma! 9 tır yolda kaldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Ardahan'da kar ve buzlanma! 9 tır yolda kaldı

Ardahan’da gün içinde aralıkla devam eden kar yağışı sonra buzlanma meydana geldi. Buzlanma nedeniyle bazı tırla yolda kaldı.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.

Kentte sabah başlayan ve gün içinde aralıklarla devam eden kar yağışının ardından yüksek kesimlerde buzlanma meydana geldi.

Ardahan-Artvin kara yolunun Sahara rampasında oluşan buzlanma nedeniyle 9 tır yolda kaldı.

Tır sürücüsü Ahmet Torunoğlu, Artvin'e gitmeye çalıştığını ancak buzlanmadan dolayı ilerleyemediğini söyledi.

Yoğun kar ve buzlanma sebebiyle kaza geçirdiklerini belirten Torunoğlu, "Otomobil bize çarptı, çünkü fren tutmadı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Yolda buzlanma çok fazla." dedi.

Devlet Akbulut ise Bakü'den geldiğini anlatarak, Artvin Hopa'ya gitmek istediğini ancak buzlanma nedeniyle yolda kaldığını ifade etti.

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