Ardahan’da kar ve sis nedeniyle kaza: 8 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ardahan’da kar ve sis nedeniyle kaza: 8 yaralı

Ardahan'da kar yağışı ve sis sebebiyle görüş mesafesinin düştüğü Ilgar Dağı Geçidi'nde 2 otomobil çarpıştı.

Ardahan'da kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Ilgar Dağı Geçidi'nde 2 otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Ardahan'da kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Ilgar Dağı Geçidi'nde Levent Ö. idaresindeki 35 AIE 063 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Erkan D'nin kullandığı 48 U 6084 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araç şarampole yuvarlanırken, sürücüler ile araçlarda bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan İ.S, H.A, G.A, Y.A, D.D.A. ve E.D. yaralandı.

Yaralılar, Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ardahan’da kar ve sis nedeniyle kaza: 8 yaralı

Ardahan’da kar ve sis nedeniyle kaza: 8 yaralı

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