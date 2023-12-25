Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 57 köy yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: DHA
Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 57 köy yolu ulaşıma kapandı
Ardahan'da tipi ve kar yağışı nedeniyle 57 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Ardahan'da dün akşam saatlerinden etkisini hızla artıran kar yağışı ve tipi, sosyal hayatı olumsuz etkiledi. Ardahan-Posof kara yolu Ilgar Dağı ile Ardahan-Şavşat kara yolu Sahara mevkileri, ulaşıma tamamen kapandı. Kar kalınlığı 10 santimetreyi aşarken, şoförler zor anlar yaşadı.

57 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Ardahan-Posof ve Gürcistan'ı birbirine bağlayan uluslararası kara yolunda da tipi ve buzlanma nedeniyle onlarca TIR şoförü metrelerce kuyruk oluşturarak yolda kaldı. Karayolları, Belediye ve İl Özel İdare ekipleri, bölgede tuzlama ve kar küreme çalışmaları başlattı. Ardından 57 köy yolu, ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolları açmak çalışmalarına devam ediyor.

ardahanda-kar-ve-tipi-57-koy-yolu-ulasima-kapandi-8954-dhaphoto1.jpg

ardahanda-kar-ve-tipi-57-koy-yolu-ulasima-kapandi-8954-dhaphoto3.jpg

ardahanda-kar-ve-tipi-57-koy-yolu-ulasima-kapandi-8954-dhaphoto2.jpg

ardahanda-kar-ve-tipi-57-koy-yolu-ulasima-kapandi-8954-dhaphoto4.jpg

ardahanda-kar-ve-tipi-57-koy-yolu-ulasima-kapandi-8954-dhaphoto5.jpg

ardahanda-kar-ve-tipi-57-koy-yolu-ulasima-kapandi-8954-dhaphoto6.jpg

ardahanda-kar-ve-tipi-57-koy-yolu-ulasima-kapandi-8954-dhaphoto7.jpg

Son Haberler
15 yıllık hapis cezası vardı. Yakalandı Gündem
15 yıllık hapis cezası vardı. Yakalandı
Karın bölgesi yağlanma ve sarkma problemlerine mucize çözüm Sağlık
Karın bölgesi yağlanma ve sarkma problemlerine mucize çözüm
Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu Gündem
Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 20 bin 674'e yükseldi Dünya
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 20 bin 674'e yükseldi
Pırasa yemeği nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
Pırasa yemeği nasıl yapılır?
Türk mitolojisinde Harkıt ne anlama geliyor? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Harkıt ne anlama geliyor?
Rüyada urgan görmek ne demek? Rüyada urgan görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada urgan görmek ne demek? Rüyada urgan görmek neye işaret?