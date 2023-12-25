Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 57 köy yolu ulaşıma kapandı

Ardahan'da dün akşam saatlerinden etkisini hızla artıran kar yağışı ve tipi, sosyal hayatı olumsuz etkiledi. Ardahan-Posof kara yolu Ilgar Dağı ile Ardahan-Şavşat kara yolu Sahara mevkileri, ulaşıma tamamen kapandı. Kar kalınlığı 10 santimetreyi aşarken, şoförler zor anlar yaşadı.

57 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Ardahan-Posof ve Gürcistan'ı birbirine bağlayan uluslararası kara yolunda da tipi ve buzlanma nedeniyle onlarca TIR şoförü metrelerce kuyruk oluşturarak yolda kaldı. Karayolları, Belediye ve İl Özel İdare ekipleri, bölgede tuzlama ve kar küreme çalışmaları başlattı. Ardından 57 köy yolu, ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolları açmak çalışmalarına devam ediyor.