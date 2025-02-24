Ardahan'da kar yağışı eğitimi vurdu: Hangi ilçeler tatil? (24 Şubat 2025)

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ardahan'da kar yağışı eğitimi vurdu: Hangi ilçeler tatil? (24 Şubat 2025)

Ardahan'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Çıldır, Hanak, Damal ile Posof ilçelerinde eğitim öğretim yapılamayacak.

Ayrıca bu ilçelerde, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli kamu personeli ile çocukları anaokulu ve kreşlerde eğitim gören kadın personel idari izinli olacak. İl merkezi ile Göle ilçesinde ise taşımalı ve köy okullarında eğitime ara verildi.

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