Ardahanda kış uykusundan uyanan boz ayı görüntülendi

Kaynak: İHA
Ardahanda kış uykusundan uyanan boz ayı görüntülendi

Ardahanda boz ayı görüntülendi. Kış uykusundan uyanan ayı yiyecek ararken görüldü.

Ardahan'ın Posof ilçesinde kış uykusundan uyanan boz ayı, yiyecek ararken görüntülendi.

Damal-Posof-Türkgözü yolu üzerindeki 2550 rakımlı Ilgar Dağı geçidinde ortaya çıkan boz ayı, Karip Cankan tarafından görüntülendi. Cankan, araçla yolda ilerlerken yol kenarındaki arazide bir boz ayı gördü.

Boz ayı yoldaki aracı fark edince dağa doğru kaçmaya başladı. Boz ayıyı cep telefonu ile kaydeden Karip Cankan, karayolunda ilerlediği sırada ayıyla karşılaştığını ve cep telefonu ile kaydettiğini ifade etti.

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