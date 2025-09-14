Ardahan’da okul güvenliği ele alındı

Toplantıda, emniyet, jandarma ve milli eğitim birimleri tarafından okullarda alınacak asayiş, güvenlik, taşıma ve servis güvenliği tedbirlerine ilişkin sunumlar yapılarak değerlendirmelerde bulunuldu.

2025-2026 eğitim-öğretim yılının 1. döneminin hayırlı olmasını dileyen Vali Hayrettin Çiçek, Ardahan'ın okul güvenliği anlamında en güvenilir iller arasında yer aldığını belirterek, bundan sonraki dönemlerde de okulların güvenliği noktasında kolluk birimleri başta olmak üzere, üzerine sorumluluk düşen tüm kurumların gerekli tedbirleri alacağını dile getirdi.

Vali Çiçek konuşmasının ardından eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi yönünde katılımcıların talep ve önerilerini dinleyerek fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Semih Cembekli, İl Emniyet Müdür Vekili Yılmaz Lima, İl Jandarma Komutanı Sadık Gülecen, Belediye Başkan Vekili Kemal Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, İl Sağlık Müdürü İsak Askeroğlu, Gençlik ve Spor Müdürü Bülent Uzuner ve okul müdürleri katıldı.