Ardahan'da sokak hayvanları emin ellerde

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ardahan'da sokak hayvanları emin ellerde

Ardahan'ın Damal ilçesinde belediye tarafından sokak hayvanlarının soğuk havalardan etkilenmemesi ve beslenmeden tedavilerine her ihtiyaçlarının karşılanacağı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı.

Ardahan Damal ilçesinde Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, soğuk kış günlerinde sıcak yuva oldu. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte sokaklardan toplanan sahipsiz hayvanlar, muayene ve kontrolleri ile aşıları yapılarak, barınağa alınıyor.

Her gün sağlık bakımı günlük rutin olarak yapılan barınakta rahatsızlanan kedi ve köpeklere de vetenirerler tarafından müdahale ediliyor.

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Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt, vatandaşlarımız istedikleri zaman barınağımıza gelerek burayı gezebilirler.

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Kapımız herkese açık dedi. Çamlıyurt, "Bu bir sorumluluk ve bu sorumluluğu da birilerinin yapması lazım. Küçük bir ilçe ölçeğinde bunu yapmak hem bir sıkıntı hem de bir maliyet.

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Ama biz bunu maliyet, sıkıntı çıkacak diye değil, biz sadece can dostlarımızı düşünerek yaptık" dedi.

Ardahan'da sokak hayvanları emin ellerde

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