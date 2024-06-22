Ardahan'da tarihi köprüyü beton ile sıvayanlar hakkında soruşturma başlatıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Ardahan'da tarihi köprüyü beton ile sıvayanlar hakkında soruşturma başlatıldı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, köprüye izinsiz beton dökenler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunarak tahkikatın başlatıldığını açıkladı.

Ömer Turan / Ardahan / YENİÇAĞ

Ardahan’ın sayılı tarihi yapıları arasında yer alan Göle ilçesine bağlı Büyükaltunbulak Köyündeki tarihi taş köprüde yapılan restorasyon çalışması vatandaşların tepkisine yol açmış, konuyla ilgili Göle Doğa ve Kültürel Varlıkları Koruma Dernek Başkanı, aynı zamanda gazetemizin muhabiri olan Ömer Turan'ın yaptığı haber sonrası Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü harekete geçerek, köprüye izinsiz beton dökenler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunarak tahkikatın başlatıldığını açıkladı.

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"GÖLE CUMHURİYET SAVCILIĞI'NA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTUR”

Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, tahkikat hakkında kamuoyuna yaptığı yazılı açıklama da şu bilgileri paylaştı, “Göle ilçemiz Büyükaltunbulak köyünde bulunan tarihi köprüye dair basında çıkan izinsiz bakım ve onarıma ilişkin duyurudur,

Mevcut tarihi tescilli köprü dâhil bütün tescilli yapıların basit onarımı dâhil restorasyonu vb. işlemler Kültür ve Turizm Bakanlığımız, ilgili kurul ve birimlerimizin izni ve onayı olmadan, sürece yerinde müdahale etmeden yapılan her müdahale yasaktır! Yasal yaptırım gerektirir. Basında çıkan "Tarihi köprüye beton döktüler" haberi doğrultusunda gerekli inceleme ivedilikle başlatılmış, nöbetçi cumhuriyet savcılığımıza, Göle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.

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