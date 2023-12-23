Ardahan'da tırlar kapanan yolda mahsur kaldı

Ardahan’da kar yağışı etkili oldu, kayan tırlar yüzünden Ardahan-Kars kara yolu trafiğe kapandı. Öğle saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı ve tipiden sonra başlayan soğuk havanın etkisiyle karayolunda buzlanma meydana geldi.

Ardahan Kars karayolunun Çamlıçatak köyü mevkiinde araçlar ilerlemekte zorlanırken bazı kayan tırlar yolu ulaşıma kapattı. Uzun süre kapalı olan yolda Jandarma ekipleri güvenlik tedbir aldı. Bölgeye intikal eden Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama işlemiyle yeniden yolu ulaşıma açtı.

Yolda mahsur kalan tır sürücüleri araçlarına zincir takarak yola devam edebildi. Tır sürücüsü Gökhan Kızılırmak, "Kış geldi, tırcının hali harap" dedi. Kızılırmak, "Azerbaycan’dan dönüyorum. Yaklaşık 10 dakika içerisinde kıyamet koptu. Yoğun kar ve tipi sonrası bu rampayı çakamadık ve onlarca tır burada yolda mahsur kaldı" dedi.