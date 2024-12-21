Ardahan'da yoğun kar yağışı köy yollarını kapattı! AFAD zamanla yarıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ardahan'da yoğun kar yağışı köy yollarını kapattı! AFAD zamanla yarıştı

Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı Günbatan köyünde, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan hasta, AFAD’a ait kar üstü paletli kurtarma aracıyla güvenli bir şekilde hastaneye ulaştırıldı. 15 yaşındaki Onur Taşçı’nın yüksek ateşi nedeniyle yaşanan bu zorlu kurtarma operasyonu, sağlık ekiplerinin ve AFAD’ın koordineli çalışması ile başarıyla tamamlandı.

Olay, Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı Günbatan köyünde meydana geldi. 15 yaşındaki Onur Taşçı, yüksek ateş nedeniyle acil müdahale edilmesi gereken bir hasta olarak ailesi tarafından hastaneye götürülmeye çalışıldı. Ancak, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolu kapanmıştı. Aile, çaresiz bir şekilde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurarak yardım talep etti.

112 Acil Ambulansı, kar ve tipi nedeniyle Günbatan köyüne ulaşamadı. Durumun ciddiyetini fark eden sağlık ekipleri, bölgedeki ulaşımı sağlamak için AFAD’dan yardım talep etti. Ardahan AFAD ekipleri, kısa sürede kar üstü paletli kurtarma aracını sevk ederek, bölgeye hareket etti.

Yaklaşık 1 saat süren zorlu yolculuğun ardından, AFAD’ın paletli kurtarma aracı köye ulaştı. Ekipler, burada sağlık görevlileri ve doktorlarla birlikte hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına rağmen, sağlık ekipleri hızla müdahale ederek Onur Taşçı'nın sağlık durumunu stabilize etti.

İlk müdahalenin ardından Onur Taşçı, ambulansla köy girişine taşındı. Burada hazır bekleyen ambulansla, Posof Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Taşçı, hastaneye ulaşana kadar sağlık ekiplerinin sürekli takibi altında kaldı.

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