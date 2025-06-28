Ardahan'ın renkleri yenileniyor

Ardahan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaya geçitlerini ve bordür taşlarını boyama çalışması gerçekleştiriyor.

Kent genelinde deforme olan yaya geçit çizgilerini tespit ederek harekete geçen belediye ekipleri, trafikte yayaların can güvenliğini korumak için boyama çalışmaları yapıyor. Ekipler ayrıca şehir estetiğini olumsuz etkileyen kaldırım ve yol kenarlarındaki bordür taşlarını da boyayarak vatandaşların beğenisini kazanıyor.

Sahada çalışmaları denetleyen Belediye Başkanı Faruk Demir, ekipleri özverili çalışmalarından dolayı kutlayarak, emeklerinden dolayı da teşekkür etti.