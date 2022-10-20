﻿Öyle bir şeyden döner yaptı ki bir yiyen bir daha yiyor

OdaTV'nin haberine göre, sosyal medyada yayınlanan dönere alternatif olarak hazırlanan göğermiş peynir dürüm, gündem oldu. Küflü civil peynir olarak da bilinen göğermiş peynir, Ardahan'da en çok tüketilen peynir türünden bir tanesi.

İnternette yayınlanan videoda, göğermiş peynirin bir şişe takılarak ateş yardımıyla döner gibi pişirildiği görüldü. Ardahanlıların severek tükettiği göğermiş peynirinin döner şeklinde pişirildiği video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.