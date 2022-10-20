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Öyle bir şeyden döner yaptı ki bir yiyen bir daha yiyor

Ardahan'ın ünlü peyniri göğermiş peynirinin, döner şeklinde şişe takılarak pişirildikten sonra dürüm şeklinde servis edildiği video, sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 08:19
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Ardahan'ın ünlü göğermiş peynirinden döner yaptı yiyen bir daha yiyor

Öyle bir şeyden döner yaptı ki bir yiyen bir daha yiyor
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OdaTV'nin haberine göre, sosyal medyada yayınlanan dönere alternatif olarak hazırlanan göğermiş peynir dürüm, gündem oldu. Küflü civil peynir olarak da bilinen göğermiş peynir, Ardahan'da en çok tüketilen peynir türünden bir tanesi.

İnternette yayınlanan videoda, göğermiş peynirin bir şişe takılarak ateş yardımıyla döner gibi pişirildiği görüldü. Ardahanlıların severek tükettiği göğermiş peynirinin döner şeklinde pişirildiği video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Nusret
20.10.2022 08:39
tam bir işletmecilik dehası. başarılarınızın devamını temenni eder gözlerinizden öperim.  
 
Hale Cankat
20.10.2022 08:32
Her aklı başında büyüklerimiz faydayı, zararı bilir. Nasıl olursa olsun küflü hiçbir şey yenmez.Hele alerjik bünyeliler. Kurallara dikkat edilmezseastım da, kanser de tabi ki olunur. Boşvermeyin.  
 
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