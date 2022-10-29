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Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Ardahan’da kent merkezinde yağmur yağarken yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 02:59
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Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
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Ardahan’da yüksek kesimlerde sağanak yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

Şehrin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı kısa sürede doldururken her yer beyaza büründü.

Kar yağışı sonrası Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşımda da aksamalar meydana geldi.

Sürücüler güçlükle ilerlerken yetkililer ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. (İHA)

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