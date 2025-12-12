Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'nin 5. haftasında Malta ekibi Hamrun Spartans'a konuk oldu.

Zayıf rakibi karşısında ilk yarıda beklentilerin altında kalan Shakhtar, 61'de Meirelles ve 64'te Isaque ile 3 dakika içerisinde bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Maçın ardından Arda Turan'ın devre arasında yaptığı motivasyon konuşması gündem oldu.

'ANTRENÖR OLARAK DEĞİL ARKADAŞ OLARAK YANINIZDAYIM'

Arda Turan takıma devre arasında neler söylediğini şu şekilde paylaştı:

"Onlara 2008’de bu stadyumda Malta ile karşılaştığımız ve puan kaybettiğimiz maçta takımın bir parçası olduğumu söyledim. Bu maçların oynamasının zor olduğunu söyledim.

Bu yüzden onları anladığımı ve bir antrenör olarak değil bir arkadaş olarak yanlarında olduğumu söyledim. Bundan sonra kimliğimize döndük, futbola gerekli saygıyı gösterdik.

Çünkü FIFA’ya göre 2023’te 150 milyon çocuk futbolcu olmayı hayal ediyor ve bunlardan sadece 130 bini bunu profesyonel düzeyde başarabiliyor.

Oyuna ve formaya saygı göstermemiz gerekiyordu. Oyuncularıma tüm bunları hatırlattım ve ikinci yarıda kimliklerine dönüp daha iyi oynadılar."