Ardan Zentürk açıkladı. Afrika boynuzunda uzay yarışı kızışıyor: Türkiye'nin Somali üssü küresel güçlerin radarında!

Küresel güçlerin yakından izlediği bu stratejik hamlenin detayları ve bölgedeki diğer oyuncuların uzay çalışmaları dikkat çekiyor.

TÜRKİYE'NİN SOMALİ'DEKİ UZAY ÜSSÜ PLANI MERCEK ALTINDA

Gazeteci Ardan Zentürk, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekim ayında duyurduğu Türkiye'nin Somali'de uzay üssü kurma planının bölgede yankı uyandırdığını belirtti. Zentürk'e göre, Ortadoğu'daki askeri ve teknolojik yarışın uzaya taşındığı bu dönemde Türkiye'nin bu adımı, stratejik bir pozisyon alma çabası olarak görülüyor.

KÜRESEL İSTİHBARAT UYDULARI SOMALİ KIYILARINDA YOĞUNLAŞTI

Zentürk, Intelligence Online kaynaklarına dayanarak, Türkiye'nin Somali'deki varlığı ve özellikle planlanan uzay üssünün ABD, Fransa ve Çin gibi küresel güçlerin yakın takibinde olduğunu ifade etti. Amerikan Maxar, Fransız Airbus ve Çinli Changuang Satellite firmalarının istihbarat uydularının Somali kıyı şeritlerini yoğun bir şekilde taradığı belirtiliyor. Zentürk, bu takibe İsrail ve Rusya'nın da dahil olduğunu vurguladı.

UZAY ÜSSÜ İDDİALARI VE KONUM ANALİZLERİ

Analizlere göre, Türkiye'nin uzay üssünü Kismayo kıyısındaki lojistik üssün güneydoğusunda yer alan Jamame kumullarında inşa ettiği iddia ediliyor. Uydu görüntülerinin bu iddiaları desteklediği belirtilirken, Somali yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

EKVATOR YAKINLIĞI VE BALİSTİK FÜZE TESTLERİ VURGUSU

Zentürk, Türkiye'nin Ekvator'a yakın otonom bir uzay fırlatma üssü isteğinin ve Somali'nin Hint Okyanusu'na açılan stratejik konumunun önemine dikkat çekti. Bu konumun, Türkiye'nin geliştirdiği balistik füze sistemlerinin testleri için uygun bir ortam sağlayacağı belirtiliyor.

BÖLGEDEKİ DİĞER UZAY HAMLELERİ: İRAN VE DİĞER AKTÖRLER

Bölgedeki uzay yarışının Türkiye'nin hamlesiyle birlikte kızıştığını belirten Zentürk, İtalya'nın Kenya'daki eski bir üssünü uzay üssüne dönüştürme kararı aldığını, Suudi Arabistan'ın ABD ile nükleer işbirliği yaptığını ve Umman'da stratejik bir doküm üssünün bulunduğunu aktardı. Zentürk, İran'ın da Rusya ile işbirliği yaparak Çabahar'da Ekvator'a yakın bir bölgede uzay üssü kurduğu ve kıtalararası balistik füze yeteneği geliştirdiği yönündeki iddiaları dile getirdi. ABD Stratejik Komutanlığı'nın İran'ın uzay fırlatma araçlarının kıtalararası balistik füze geliştirme sürecini hızlandırdığı yönündeki açıklamaları da bu iddiaları destekliyor.

ORTADOĞU UZAYDA YENİ BİR REKABET ALANI OLUŞTURUYOR

Ardan Zentürk'ün analizleri, Türkiye'nin Somali'deki uzay üssü planının bölgesel güç dengelerini ve küresel uzay yarışını etkileyeceğini gösteriyor. İran, Suudi Arabistan ve potansiyel olarak İsrail gibi diğer bölgesel aktörlerin de uzay alanındaki çalışmalarıyla birlikte, Ortadoğu'nun uzayda yeni bir rekabet alanına dönüşmesi bekleniyor.