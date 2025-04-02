Ardan Zentürk 'balayı çabuk bitti' dedi. Washington Rusya'ya karşı güçlü yaptırımlara hazırlanıyor"

Duayen Gazeteci Ardan Zentürk YouTube kanalından yaptığı gündeme ilişkin değerlendirmelerle dikkat çekiyor. Dünyadaki gelişmeleri analizlerle aktaran Zentürk son olarak paylaştığı videosunda ABD ve Rusya ile ilgili yaşanan son durumları anlattı.

Zentürk, Trump ile Zelenskiy ile ile ilgili de dikkat çeken yorumlarda bulundu.

"Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın göreve başladığı gün itibariyle toz kondurmadığı çok güvendiğini söylediği, mutlaka birlikte barışı sağlayacağına inandığını ısrarla ifade ettiği hatta bu düşünceleri doğrultusunda şubat ayının sonunda beyaz Saray'a kadar gelmiş savaşan bir milletin cumhurbaşkanı olarak hak ettiği saygıyı görmesi gereken Volodimir Zelenskiy hakaretler ettiği bir dönem kapandı" diyen Zentürk, 'Zelenskiy'nin aradan çekildiğini' ifade etti.

Ardan Zentürk'ten açıklama: İsrail 15 Kızılay çalışanını tek tek öldürdü

Aradan çekilmeyi şöyle açıklayan Zentürk, "Yani şöyle çekildi sorun çıkarmayan bir Ukrayna Cumhurbaşkanı, ne söylenirse 'tabii yaparız ne demek biz zaten Amerika'yla çalışıyoruz' falan filan böyle bir adam ama esasında yaptığı da pek bir şey yok! Hani Trump'ın istediği yönde ama en önemlisi hep dedim ki; akıllı bir strateji izliyor Putin'le Trump'ı baş başa bırakıyor yüz yüze bırakıyor, nitekim balayı bitti" dedi.

'Zelenskiy, Putin'i tanıyor' diyen Zentürk, "Bakın Moskova Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna ile ilgili son barış önerilerinin tümünü reddetti. Şimdi adam iktidara gelirken büyük laflar etmiş laf etmiş Ukrayna ilgili daha doğrusu bir şunu demiş: Ben Başkan olsaydım Joe Biden denilen sarsak yerine ben Başkan olsaydım bu savaş asla başlamazdı, Ben iktidara geldikten 24 saat içinde bu savaşı bitiririm" dediğini aktardı.

Ardan Zentürk'ten önemli açıklamalar. "Amerikan askeri-PKKYPG Şam'ın yakınındaki üsse yerleşti!"

Trump'ın aylardır uğraştığını söyleyen Zentürk, Trump'ın döndürmediği dolap kalmadığını da söyledi.



İŞTE ZENTÜRK'ÜN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALARI

Vladimir Putin, bir Rus lider olarak bu savaşı ne için başlattığını gayet iyi biliyor ve bu savaşın sonucunu O dediği şeyler gerçekleşecekse barış yapacağını söylüyor.

Eğer Trump yerine başkaları seçilseydi, belki bu konuda da başarılı olmayacaktı ama şimdi artık Amerika'nın da tutumu nedeniyle NATO diyor ki, biz bu işte biraz denklem dışı biraz ama bu hiç değişmeyeceği anlamına da gelmez ama Putin ne için savaşa başladı? Sadece NATO için mi hayır Avrupa Birliği olmaz dedi. Avrupa Birliği o konuda devam ediyor iki bunlar 'Nazi' dedi 'bu Kiev'deki hepsinin gitmesi lazım' dedi, 'hiçbir yere gittikleri yok benim elimde tuttuğum' dedi.

'İlhak ettiğim toprakların yanında diğer parçalarının da bana verilmesi gerekiyor' dedi, yani Ben

luhansk üçte ikisi benim elimde Ben bunu ilhak ettim luhansk 'bakiye kalan üçte birlik bölümünü de ben istiyorum' dedi . Ona kimsenin Toprak verdiği yok, şimdi o yüzden Vladimir Putin'in dış politika danışmanı Sergey Rorikov Amerika'nın Savaşı sona erdirme önerilerinde Rusya'nın bazı temel taleplerinin karşılanmadığını açık ifade etmiş bu açıklama Rus tarafının Ukrayna konusunda Amerika ile yapılan görüşmelerin son haftalarda tıkandığını kabul ettiği Nadir bir açıklama olarak

kabul ediliyor.

'BARIŞ DEĞİL ATEŞKES OLABİLİR'

Rubikov İnternational Affairs Rus dergisini Amerikalılar tarafından önerilen modelleri ve çözümleri çok ciddiye alıyoruz, ancak hepsini şu anki haliyle kabul edemeyiz ve bu bugün elimizde olan tek şey en azından Amerikalıların öngördüğü şekilde öncelikle ateşkese izin verecek bir tür çerçeve bulma girişimidir yani Rubikov diyor ki 'bunca ayda geldiğimiz nokta ateşkes de değil bir çerçeve bulduk' diyor, bu çerçevenin içini doldurabilirsek Ateşkes olabilecek Barış değil Ateşkes 30 gün 45 gün her neyse Ama bunun dışında bir yere gelmediklerini söylüyor.

'PUTİN'E HAYRANLIK DUYARKEN..."

Bu açıklama daha 48 saat önce Amerikan Başkanı Trump'ın "ben bu Putin'e Fena de sinirleniyorum sonunda onu fena silkeleyeceğim" deme lafına kadar getir, durumda kızgın yorumu daha önce Putin'e hayranlık duyarken birdenbire kızgın hale gelmesini tabii herkes konuşuyor.

Fox News yandaş bir medya Amerika'da artık yani Donald Trump'ı kayıtsız şartsız destekleyen bir kimlik taşıyor onun beyaz saray muhabiri Jaqu Henrik yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde "Moskova'nın kasıtlı olarak kapsamlı ateşkes görüşmelerini yavaşlattığını söylemiş, Beyaz Saray'ın

batının kısıtlamalarını delerek ham petrol ihraç eden Rusya'nın gölge filosuna karşı agresif yaptırımlar uygulamaya hazırlandığını duyuruyor. Bana yaptırımların uygulanmasının şu anda düşük olduğu söylendi ama gayri resmi olarak 10 üzerinden 5 seviyesinde ölçüldü bu olasılık Rusya'nın Baltık Denizi'nde yasa dışı Petrol Taşıyan gölge filosuna yönelik engellemeler baskı için kolay bir hedef olarak görülüyor" diyor.

'TRUMP ZELENKSKİ VE PUTİN'DEN SIKILDI'

Bu savaşın Beyaz Saray basın sözcüsü 1 Nisan'da yaptığı brifingde zaten Trump'ın Zelenski ve Putin'den sıkıldığını söylemişti, çok açık söyledi bunu ama sıkıldı bu savaşın bitmesini istiyor. Her iki tarafta da ölen adamlar var ve bu çok uzun süredir devam ediyor ekibimiz Ukraynalılara olduğu gibi Ruslarla da meşgul olmaya devam ediyor diye devam etmişti bu bu savaş Belli ki uzun sürecek gibi gözüküyor. Kremlin danışmanlık yapan konseye başkanlık eden önde gelen bir Rus dış politika analisti olarak adlandırılıyor. Fiodor Lukyanov "bir süre daha savaşmaya hazırız yavaş yavaş ama emin adımlarla kazandığımız savaşın devam etmesi bizim çıkarımıza özellikle de ana sponsorun

Amerika'nın geri adım atıyor gibi göründüğünü düşünürsek böyle bir durumda neden acele edelim ki" diye diye bir açıklama yapmış

"SEN PUTİN'İN ANLADIĞI DİLDEN KONUŞMUYORSUN!"

Herkesin Trump'a baştan beri söylediği buydu: Sen Putin'in anlayacağı dilden konuşmuyorsun! 'Putin senin bu davranışlarından sonra savaşı uzatmaya cesaret edecek' diyorlardı. Zaten adam bunu aynen söylüyor.

Bu arada ilk defa ilk defa Amerikan senatosunun yarısı yani 25 cumhuriyetçi ve 25

demokrat çok nadir görülen bir iki Partili hamle gerçekleştirdi. Ukrayna ile iyi niyetli müzakerelere girmeyi ve nihai Barış anlaşmasına saygı göstermeyi reddederse Rusya'ya uygulanacak yaptırımları

belirledi . Yasanın baş sponsorları Cumhuriyetçi Senatör Linse Graham ve demokrat Senatör Richard Blum 'Rusya'ya karşı yaptırımlar Rus petrolü, gazı, uranyumu ve diğer ürünleri satın alan ülkelere gümrük vergileri uygulanmasını gerektiriyor bir sebepten dolayı da yaptırımlar Rusya'ya karşı

sertleştirir 'dedi

'AMERİKA RUSYA İLE YENİDEN ÇATIŞMA SÜRECİNE GİRMİŞ'

Bunun manası Türkiye'nin Rusya ile yürütmekte olduğu tüm ticari ve turistik bağların zamanı geldiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımla karşılaşma riskidir, ama bunu konuşmak için biraz erken ama şu anda gördüğüm kadarıyla Amerika Rusya yeniden çatışma sürecine girmiş durumdalar yani balayı kısa sürdü