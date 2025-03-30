Ardan Zentürk ‘Büyük taarruza hazırlanıyorlar’ diyerek açıkladı. Rusya’nın planı ortaya çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üç yıl önce 24 Şubat 2022 tarihinde "özel askeri operasyon" başlattığını bildirerek birliklerini Ukrayna'ya sürmesiyle başlayan Ukrayna - Rusya savaşı günümüzde hala devam ediyor.

Yaşanan savaşta giderek tansiyon artarken, ABD’de Eski Başkan Joe Biden’in koltuğunu Donald Trump’a bırakması, Ukrayna- Rusya savaşının seyirini değiştirdi. Trump, Ukrayna’ya karşı daha sert bir tutum sergilerken, geçtiğimiz günlerde, Trump ile Ukrayna Başkanı Zelenski arasında Beyaz Saray’da yaşanan gerilim, uzun süre dünya gündeminden düşmedi.

Gazeteci Ardan Zentürk, Ukrayna - Rusya savaşındaki artan gerilimi, ABD’nin ve Avrupa’nın bu savaştakini rolleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Zentürk, Ukrayna’nın, ABD ile yaşanan son gerilimlerin ardından yüzünü Avrupa ülkelerine döndüğünü belirtirken, Rusya'nın ise Ukrayna karşısında büyük bir taarruza hazırlandığını açıkladı.

"BÜYÜK BİR TAARRUZA HAZIRLANIYOR RUSYA"

Zentürk, Youtube hesabından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi,

“Ukrayna’da büyük bir hareketlilik ve büyük bir cephe gerginliği var. Zelenski, haklı olarak bugün bir açıklama yaptı. Dedi ki, arkadaş biz bekliyoruz, neyi bekliyoruz? Amerikalıların ve Avrupalıların bu Rusya'nın son üç günde arttırdığı şu saldırılara bir cevap vermesini bekliyoruz. Cevap derken silahla değil bir açıklama bekliyoruz. Rusya beş ayrı bölgeye bir gecede 200'ün üstünde drone ve füze saldırısı gerçekleşti. Yaşanan saldırılarda dört ayrı kentte çocukların da aralarında bulunduğu en az 11 kişi öldü. Ya bu normal değil. Büyük bir taarruza hazırlanıyor Rusya. Rusya'nın planı 6 ila 9 ay sürecek dev bir taarruz. Bunun bütün işaretlerini vermeye başladı. Çok yoğun hava saldırıları gerçekleştiriyor. Öte yandan Rusya Savunma Sanayi SU57 ve 35'leri yeniden teslim etmeye başladı. Çok sayıda zırhlı araç üretti.

"ZELENSKİ AVRUPA'YA YANAŞTI"

"Şu anda görünen şudur arkadaşlar. Rusya bir savaş ekonomisi ülkesi olmuş durumda. Yani Rusya'nın Bütün ekonomisi, savaşa göre yeniden yapılandı. Sivil yok ortada. Bütün ekonomi, istihdam, paranın dönüşü, maaşların ödenişi, her şey ama her şey savaş ekonomisine göre şekillendi. Ukrayna ordusu ise Kursk'ta biliyorsunuz Trump yüzünden kaybetti. Yani Ağustos ayından son 3 hafta öncesine kadar gayet iyi tuttuğu Kursk bölgesini, Trump birdenbire dedi ki “ben size istihbarat vermiyorum. İstihbaratı askıya aldım” O gün itibariyle kaybetmeye başladı ve kaybetti. Şimdi anladığım kadarıyla o istihbarat işbirliği yeniden bir araya gelmiş gibi gösteriliyor. Ama dün Zelenski çok enteresan açıklama yaptı. Dedi ki biz dedi iki konuda Avrupa Birliği ile bütünleşme kararı aldık. 1-) Hava savunma sistemleri teknolojisinin Ukrayna'ya transfer edilerek hava savunma sistemlerinin Ukrayna'da üretilmesi anlaşması. İtalya, Fransa SAMPte hava savunma sistemi. 2-) İngiltere ve Fransa ile çok güçlü bir istihbarat anlaşması imzaladık dedi. Bu, şunu gösteriyor, Zelenski, Mart ayı başından bu yana Riyad şu bu Suudi Arabistan orada yürütülen o çalışmaların sonucunda geldiği noktada şöyle düşünüyor; "Bu Trump'tan bir cacık olmaz. Ben bununla asla kader birliği yapmayayım. Orada sağlam duran Avrupalılar var. Bu Avrupalılar bana borç vermiyor, hibe programı uyguluyor ve çok samimi olarak beni destekliyorlar. O zaman benim bu Amerika'ya pek fazla bir işim yok" demeye başladı."

"TRUMP YÖNETİMİ UKRAYNA'YLA YENİ BİR KRİZ ARAYIŞI İÇİNDE"

"Bu arada Trump'ın yollamış olduğu bir öneri var. Minerallerle, toprak mineralleri ile ilgili. Bence Trump yönetimi, Ukrayna'yla yeni bir kriz arayışı içinde. Yani Rusya'yla kelimenin tam anlamıyla baş başa bırakacak bir kriz arıyorlar. Çünkü adamlara öyle öneriler getirmişler ki. Yani Zelenski'nin böyle bir anlaşmayı imzalaması mümkün değil. Bir defa 123 milyar dolar borç çıkarmışlar. Zelenski, dün açıklama yaptı. "Bizim Amerika'ya hiçbir borcumuz yok. O gelen paralar ve silahlar tamamen ikili anlaşma çerçevesinde ve bedelsiz olarak gelmiştir" dedi. Kavga istiyor yani. Ukrayna, o çok istedikleri toprak mineralleri anlaşmasını imzalamayacak."