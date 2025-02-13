Ardan Zentürk papaz büyükelçiyi gündeme taşıdı! Trump’un Gazze’yi İncil’e göre düzenleyecek adamı

Zentürk, herkes Trump’un bu hamlesini tartışırken ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin açıklamalarına dikkat çekti. Mike Huckabee’nin, "Trump yönetimiyle birlikte İncil'deki hikaye Orta Doğu'da gerçekleşecek. Hamas var olduğu sürece İsrail'i tehdit edecektir. Hamas artık var olmayacak. Bu iş bitmiştir" sözlerini hatırlatan Zentürk, bölgenin yeni krizlere gebe olduğuna işaret etti.

İsrail'e tayin edilen Yahudi olmayan İlk Amerikan Büyükelçisi Mike Huckabee’nin eski bir Protestan papazı olduğunu belirten Zentürk, “Başımız belada farkındasınız değil mi?” uyarısında bulunarak şu değerlendirmeyi yaptı:

Bir süper güç toprak gaspına başladığı an dünyada kimse güvende değildir Rusya'nın Ukrayna'ya ayak basmasıyla Donald Trump'ın Gazze'yi ele geçirme planı arasında da fark yoktur. Her ikisinde de başka bir millete ait toprakların resmen gasp etmesi gibi bir durum söz konusu.

Ardan Zentürk müjdeyi verdi. Turan Birliği'nin omurgası oluşuyor.

Donald Trump ısrarcı. Bakın ne Grönland’da, ne

Panama Kanalı’nda, ne Kanada'da blöf yapmıyor. Kafaya koyduğu şeyleri zaman içinde gerçekleştirme kararlılığını gösteriyor. Bakın ne diyor;

“Gazze'yi satın almaya ve sahiplenmeye kararlıyım. Onu yeniden inşa etmeye gelince bu işleri Ortadoğu'daki diğer devletlere verebiliriz. İnşa bizim himayemiz aracılığıyla yapılabilir ama biz onu sahiplenmeye almaya ve Hamas'ın geri çekilmesini sağlamaya kararlıyız.”

FİLİSTİNLİLER GERİ DÖNEMEYECEK

Yani diyor ki; ben orayı satın alıyorum; 1 trilyon, 2 trilyon önemli değil… Maksat ticaret olsun… Orada çok fazla sesi çıkacak adamlar var… İşte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Erdoğan, Türkiye falan… Ben onlara da oradan pay veririm diyor… Bu böyle bir beyin… Onlara da paylarını veririm, onlar da orada ticaretini yapar, inşaatını yapar, herkes mutlu olur diyor…

Soruyorlar; Gazze nüfusunun tamamını kalıcı bir yere ve şeridi boşaltmak konusunda, diyor ki;

Ortadoğu Rivierası yaratıyoruz… Geri taşınacak hiçbir şey yok. Orası bir yıkım alanı, geri kalanı da yıkılacak. Filistinlilerle ilgileneceğiz. Giden Filistinliler geri dönemeyecek…

Adam her şeyi açık oynuyor… Diyor ki; ben orayı satın alıyorum, orası zaten yıkılmış, iyice yıkacağım. Dümdüz yapacağım. Bir plan dahilinde herkes gelsin Suudi’si, Türk’ü, şusu, busu... Hep beraber orayı bir turizm teknoloji şirketleri merkezi enerji gibi üç sektörde adam edelim, hep beraber paramızı kazanalım. Böylece Filistinlilere de iyi bir hayat sağlamış oluruz. Ne olacak ha Mısır'da yaşamışlar ha Gazze'de diyor. Adamın bakışı bu.

ERDOĞAN’I DA DAVET EDECEK

İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herz de destekliyor Trump'ı çok güzel diyor, hiç bu kadar güzel fikir gelmedi son yıllarda diyor bu olağanüstü güzel bir fikir diyor.

Trump, Amerikan ordusunun da dahil olduğu bir savaş başlatacak. Kafaya koymuş, Amerika halkına da diyecek ki karışmayın biraz palazlanalım, hepimiz para kazanacak diyecek… Erdoğan'a da diyecek; ya senin çok güçlü müteahhitlerin var. Gel şuraları da sen al, fazla da şey yapma… Bakın göreceksiniz bunların hepsini birlikte yaşayacağız. Umarım Erdoğan Onun bu dolduruşuna gelmeyecek.

Trump’un şu anda izlediği politikaların hepsi Radikal Hristiyan Evanjelik öğretilerden kaynaklanan bir aptallaşma ve saldırganlaşma süreçleri. Amerika'nın İsrail Büyükelçisi var; Mike Huckabee… Adam açıklama yapıyor, diyor ki;

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ESKİ RADİKAL PAPAZ BÜYÜKELÇİ OLDU

Ortadoğu'ya İncil'deki ölçülerde değişiklik getirmemiz yüksek ihtimaldir.

Evet, şimdi bir de Radikal Hristiyanlarla karşılaştık. Adam son yıllarda İsrail'e tayin edilen Yahudi olmayan İlk Amerikan Büyükelçisi. Bu da Hristiyan Siyonist Evanjelik yani baptist rahibiymiş. Diyor ki; bildiğimiz bir şey var, Hamas var olmayacak Hamas var olduğu sürece bu İsrailliler için bir tehdittir. Çünkü onlar Yahudi devletinin yıkılmasını istiyorlar. Ortadoğu'da incildeki boyutlarda bir şeye ulaşacağımızı düşünüyorum…

Ne o İncil'deki boyut; Efendim bunların ifadesine göre İncil'in bir yerinde vaadedilmiş topraklar falan var… İşte Yahudilere verecekler, sonra Kudüs'ün tamamı Yahudilerin kontrolüne geçecek… Sonra İsa inecek, İsa inip hepimizi Hristiyan yapacak, olmayanı kesecek falan bunlara inanıyor bu adam… Bütün hikaye bu… Ve bu adamı kalkmış İsrail'e Büyükelçi tayin etmiş. O da eski bir Protestan papazı olarak çıkmış diyor ki; Biz bu işleri böyle yapacağız şöyle yapacağız…

Ne yapacağız? İncil’e uygun düzenleme yapacağız…

Başımız belada farkındasınız değil mi?