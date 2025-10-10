Gazeteci Ardan Zentürk YouTube kanalında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'deki görüşmesini değerlendirdi.

Ardan Zentürk geçmiş dönemdeki süreçleri de değerlendirdiği konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Zentürk sözlerine “1991 yılında büyük bir imparatorluk olarak Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra yaklaşık 10 yıl bir büyük türbülansa yani çalkantı ve kaos dönemine giren Sovyet, eski Sovyet coğrafyası özellikle bugünkü başkan, Rus Başkan Vladimir Putin'in iş başına gelmesinden sonra kademeli bir süreçte Rusya'nın eski kontrollerini sağlamasına doğru rotalanan bir seyir izledi” diyerek başlayan Zentürk, “Rusya ve Kremlin bütün o eski Sovyet Cumhuriyetlerine ki bağımsız olmuşlardı. Şu duyguyu verdi. Bağımsızsınız ama ve fakat ve lakin biz buradayız. Ve bunu o kadar net olarak yaptılar ki özellikle Orta Asya'daki Türk cumhuriyetlerinin gerçek anlamda bağımsızlığını oluşturma süreci belki de Ukrayna savaşıyla beraber daha hızlandı” diye başladı.

Yaşanan süreci özetleyen Zentürk konuşmasında; önemli ayrıntılara da vurgu yaptı.

Zentürk, YouTube kanalında yaptığı yorumda “Çünkü Ukrayna savaşı nedeniyle batıdaki eski bir Sovyet Cumhuriyeti ile savaşmak zorunda kalan Putin sırtını döndü. Orta Asya Cumhuriyetleri Çin'le ilişkilerini iyi bir noktaya götürerek ve Türkiye ile de tabii ve hatta Avrupa Birliği ile giderek dengeleri sağlayan bir kimlik kazandılar. Bunlar yeni ama daha önce Orta Asya daha bir vahimdi. Azerbaycan, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan. Guam dörtlüsü esasında bağımsız devletler topluluğu diye bir topluluğun kurulması itibariyle dörtlü bir grup olarak farklı rotada ilerleyeceklerini çoktan söylemişlerdi.Bunun cezalarını gördüler. Ukrayna hala görüyor, savaşıyor. Moldova baskı altında ülke parçalanmış. Translinsiestler Rusya'nın elinde. Bir dönem Gürcistan 2008'de az daha tamamen yok oluyordu. Savaş nedeniyle bir tek Türk Cumhuriyeti olarak Azerbaycan hem Türkiye ile hem de Rusya ile ilişkilerini akılcı düzeyde yürüterek bugünlere kadar kazasız belasız geldi" dedi.

Rus lider Putin'in yaşanan süreçteki tutumlarını da değerlendiren Gazeteci Zentürk kendi kanalındaki konuşmasında şu şekilde yorumlamaya devam etti:

'PUTİN YARIM AĞIZDA ÖZÜR DİLEDİ'

"Esasında tabii ki Rus lider ve Kremlin'deki Slav milliyetçiler bir Türk Cumhuriyeti ile çatışmanın bir Ukrayna ile çatışmaktan farklı olduğunu çok iyi biliyorlar. Çünkü bir Türk Cumhuriyeti ile çatıştığınız an bir tek o Türk Cumhuriyetiyle çatışmamış oluyorsunuz. Neyse şimdi Azerbaycan'la Rusya arasında yaklaşık 30 yıldır süren, 35 yıla varan bu rantable yani akılcı politikalar Rus hava savunma sistemlerinin Aralık 2024 gün yıl döneminde 25 Aralık 2024'te Azerbaycan havaollarına ait bir yolcu uçağın Çeçenistan hava sahasında Grozni'ye doğru inişe geçmişken vurmalarıyla dağıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev belki hepimizin de beklentisini ve belki de kendi toplumunun beklentisini aşan bir sert diplomasiyle karşımıza çıktı. Herkes sonuç itibariyle eski Sovyet cumhuriyetlerinde kol kırılır, yan içinde falan filan gibi şeylere alışıkken Azerbaycan Cumhurbaşkanı hiç öyle bir şey yapmadı.Putin telefon etti. yarım ağızda bir özür diledi. Tam olarak özür de dilemedi.

'SERT BİR DURUŞ....'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı ise son derece sert bir duruşu önce olayın olduğu gün net olarak sorumluluğun üstlenilmesini, özür dilenmesini, bu olayı yapanların mahkemelerde yargılanmasını Rus yetkilileri ve kurbanların ailelerine derhal tazminat ödenmesini talep eden bir çıkış yaptı. Rusya bunu duymazlıktan gelince bu çıkışlarını ve Rusya ile olan soğumayı hızlandıran bir sürece girdi.

Aliyev'in yaşanan kaza ile ilgili duruşunu yorumlayarak izleyicileri ile paylaşan Zentürk yaşananları şu şekilde aktardı:

"İkinci çıkışını da Temmuz 2025'te aynı cümlelerle yaptı. Yani bakın dedi, "Biz gidiyoruz." Nereye gidiyoruz? Türkiye ile beraber batıya, matıya gideriz. Biz gidiyoruz. Yani asla söylediği lafın altında kalmadı. Tersine eski bir Sovyet Cumhuriyeti'nin bağımsız bir cumhurbaşkanı olarak Putin'e hele hele Ermenistan Başbakanı Nicole Paşinyan'la beraber o barış anlaşmasını Donald Trump'ın yanında imzalayarak tam anlamıyla kapak olabilecek bir cevap verdi. Bütün bunlar Kremlin tarafından izlenirken öfke katsayısının da yükseldiği, bu arada Moskova'daki Moskova'da varlığını sürdüren Ermeni lobisinin de bu durumdan maksimum düzeyde yararlanmaya çalıştığı da görüldü. Fakat işler her zaman olduğu gibi çağın değişimleri çerçevesinde gelişiyor. Rus lider bu inadın devam etmesinin esasında doğrudan doğruya Türk cumhuriyetleri, Türkiye ve belki de bütün bir eski Sovyet Cumhuriyeti ile ilişkiler açısından ciddi bir yük doğuracağını da anlamış oldu.

Azerbaycan liderine gelen mesajlardan sonra İlham Aliyev'in geleneksel bir metotla arada sanki hiçbir şey yokmuş gibi ki vardı. Çünkü sonuç itibariyle Çin'de Şangay'da şöyle bir sıkışan iki lider gördük. O yüzden Putin'in doğum gününü kutladı. Esasında bu anladığımız kadarıyla diplomatik açıdan bir kapı aralamaktı.

'KAMERALARIN ÖNÜNDE KABUL ETTİ VE ALİYEV'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Bağımsız Devletler Topluluğu'nun genişletilmiş toplantısında Duşan Bey'de nihayet İlham Aliyev'le eee Putin Rus lider bir araya geldi ve Rus lider çok net olarak Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracını hedef alan Rus hava savunma sistemlerinin teknik bir arıza nedeniyle Azerbaycan uçağına ateş açtığını ve yolcu uçağından sadece 10 metre uzakta iki füzenin patladığını kabul etti ve trajik bir olay olarak nitelendirdiği bu olay için kameraların önünde Aliyev'den özür diledi.

Aliyev ise Moskova'yı olayı gizlemeye çalışmakla herhangi bir şey de eleştirmedi. Ve bu arada Rus tarafı elbette tazminat sağlamak ve sorumlu yetkililerin eylemlerine hukuki değerlendirme yapmak için elinden geleni yapacaktır." dedi Putin.

Elbette bu trajediye ilişkin ailelere destek olmak, manevi destek olmak amacıyla söylenen bu sözler asıl sorunu çözmüyor. Bu trajedi sonucu ölenleri hayata döndüremiyoruz diyerek manevi de bir konuşma yaptı. Fakat sonuç şuydu. Bir dönüm noktasını geçtik.

Artık eski Sovyet Cumhuriyeti kavramı yok. Bitti. Kullanmayalım. Sovyetler Birliği gideli o günlerde doğmuş olanlar bugün 30-32 yaşında, Artık Kremlin'e hesap vermek zorunda olan bir Bakü, Duşanbe yahut Taşkent veyahut Aşkabat yok. Bunu bence Azerbaycan'daki Türk milleti ve onun lideri İlham Alivey çok güzel sağlamış durumda.

25 Aralık 2024'te gerçekleşen olayda, Azerbaycan Havayolları uçağındaki yolcuların aktarımına göre, Rusya'nın Grozni kentine iniş için alçalan uçağın dışında bir patlama gerçekleşmişti.

Daha sonra Kazakistan'ın Aktau kentine yönlendirilen uçak iniş sırasında düşmüş ve 67 yolcu ve mürettebattan 38'i hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Putin, uçağın düşürülmesinden Rusya'nın sorumlu olduğunu söylememiş, Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada Putin'in Aliyev'i telefonla aradığı ve yaralılara şifa, hayatını kaybedenlere de başsağlığı dileğini ilettiği öğrenilmişti.