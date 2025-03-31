Ardan Zentürk'ten çarpıcı konuşma: Entegre bile olmayacakmış!

Gazeteci Ardan Zentürk Suriye'de yaşanan gelişmeler ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Zentürk yaptığı konuşmada Haseke'nin Şam hükümeti ile gerginliği öncelemesi nasıl bir strtaejinin sonucu? sorusunun cevaplarını sıraladı.

İşte Zentürk'ün konuşması:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Rusya lideri Putin ile yaptığı görüşmede o lafı söyledi ya ben hala orada takılı kalmış vaziyetteyim ben çabuk unutamıyorum, iyi ki de öyleyim yarın öbür gün bana teşekkür edeceksiniz çünkü Türkiye'de özellikle bilişim devriminden sonra insanlarda hafıza falan kalmadı insanlarda sabitlenmiş bakış sadece görüntüler geçiyor, insanlar bu hale geldi oralardan kalkın bırakın beyniniz daralacak yazık erken alzheimer iş oraya gidiyor, ne demişti Erdoğan, 'Suriye'deki sözde demokratik güçlerinin Suriye yönetimi içinde entegre olmasını onayladım dedi. Ben de dedim ki: Onaylama boş yere onaylıyorsun bunlar entegre falan olmaz, kardeşim Amerika İsrail ittifakı Suriye'yi parçalamaktan vazgeçtiği gün entegre olurlar, jeopolitiği Ankara'daki koca koca adamlara öğretecek halde miyim Allah'ınızı seviyorsanız söyleyin.

"HENÜZ BİR UYUM YAKALAMIŞ DEĞİLLER"

Bu kadar net! Bakın Ahmet El Şara hükümet kurdu, ben buna itiraz ettim, benim itirazım başka. Hükümetin kurulmasına itiraz etmedim, iyi fena değil, mesela adam uyanık vallahi çok uyanık, hristiyan bir kadını aile bakanı yaptı kadın türbansız açık saç hristiyan sonuçta şimdi onunla ne yapıyor, onun görüntüsü var Ahmet Şara'nın yanında saçlar açık hoş bir hanımefendi, Avrupa'ya mesaj diyor ki merak etmeyin ya 'biz sizinle entegre olacağız daha' diyor Ahmet El Şara diyor, desin kesinlikle destekliyorum daha ilk günden söyledim eğer bu Suriye'de demokratik laik bir hukuk devletini öngören bir anayasa yapılmazsa bu ülke ortadan patlar, geriye de hiç bir şey kalmaz böyle küçük küçük devletler kalır, Irak gibi bile olamazlar çünkü Suriye Irak'tan farklı. Irak'ta belirli gruplar kalabalık olarak var Kürtler var Sünniler ve Şiiler var Suriye antik bir çağın kalıntıları ile yaşıyorlar dört milyon Türk var 3,5 milyon Kürt var, dürzi ver hristiyan var musayri var Sünni arap var bu kadar çeşitliliğe siz efendim ben şuna göre yapıcam. Olmaz! Neyse Rojova olarak adlandırılan benim Haseke diye adlandırdığım yönetim zaten Ahmet El Şara'yla Mazlum Abdi arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin zorlaması ve harekatı ile imzalanmış anlaşmaya rağmen daha henüz bir uyum yakalamış değiller.

'NE ORDUSU NE SURİYE YÖNETİMİ ENTEGRE OLUR'

Bakın ben size net bir şey söyleyeceğim hiç lafı dolaştırmayacağım, esasa geleceğim. Petrol meselesi var. O anlaşmada diyordu ki özerk diye adlandırılan Haseki yönetimini çünkü haseki yönetimi Amerika'nın özel uygulamasıyla Suriye petrol ve doğalgazının yüzde 80'nine sahip entegrasyon sürecinde diyor petrol ve doğalgaz sahaları o anlaşmaya göre Şam'a devredilecek şimdi burada da bir yazı var tarih 27 Mart bu raporlar doğru değil. Özerk yönetime petrol ve yakıt dosyası dahil olmak üzere Şam ile çeşitli çözülmemiş konularda müzakere etmekle görevli komiteler oluşturma sürecinde olduğumuzu söyleyebilirim ne bu raporlar üst düzey bir yetkili petrol sahalarının Suriye hükümetine devredilmesi ile ilgili dolaşan haberleri yalanlamış, yani birileri çıkmış demiş ki, özerk yönetim Haseke petrolü Şam'a bağladı sonra takip ettim her gün 15 ton petrolü satıyor, Haseke para kazanıyor şimdi bu entegrasyonu mu olacak, bırakın entegre olacakları yok, şimdi Suriye diyor ki bu kabine ile ilgili olarak "geçmişteki hataları tekrarlama konusunda ısrarcı olmak Suriyelilere zarar vereceği Suriyelilerin yaşayacağı bekleyen sorunlara problemlere ve krizlere çözüm sağlayabileceği kapsamlı bir siyasi süreci başlatmayacağı için onun verdiği kararları uygulamak ve yürütmekle ilgilenmeyeceğiz o kim Suriye yeni yönetimi hükümet yeni yönetim çok net. Dışlayıcı ve çeşitliliği desteklemede başarısız olduğu için eleştiriyoruz kararlarına uymayacağız diyor. Yani diyor ki o anlaşmayı imzaladım ama siz bana bakmayın ben imzalarım böyle anlaşmaları falan ama işime gelirse imzalarım işime gelmezse imzalamam, imzalamışsam da tanımam iş oraya gelmiş vaziyette

Bütün beklentiler boşa çıktı ama özellikle Suriye'nin çoğulculuğunu dikkate almadan, ötekileştirme politikasının devam ettiği adil temsilin olmadığı tüm toplumlara karşı nefretin körüklendiği ancak hükümete çok benzeyen bir hükümet açıklandı' diyor. Yani diyor ki sen hükümete benzeyen bir şeysin ama arka tarafın felaket şimdi bu mu entegre olacak Suriye yönetimi. Asla. Ne ordusu Suriye yönetimine entegre olur ne kendisi olur, onlar niyeti bozmuş Amerika İsrail ittifakının planlaması doğrultusunda bunlar federal bile olmayacak belki de onu söylemeye çalışıyorum gerçekten böyle bir durumla karşı karşıyayız ve bir yönü ile baktığınız zaman entegrasyon mentegrasyon boş laf.

Yanımızda PKK YPG'nin bir devletçiği net olarak Haseke merkezli olarak Amerikan İsrail ittifakı Amerikan Fransa garantörlüğünde oluşturulmuştur. Bunlar yakın bir gelecekte yeniden ama yeniden doğabilecek yeni krizler İsrail'in güneyden yapacağı baskılamalarla Akdeniz'e açılmanın yollarını arayacaklar bugünden uyarıyorum şaka değil hiç kimse hiç bir yeri çantada keklik görmesin özellikle Ankara'dakilere sesleniyorum bunlar öyle veya böyle İsrail ile ortak çalışmalarla Akdeniz'e açılmanın bir yolunu bulacaklar göreceğiz"