Arda’nın dedesinden Ancelotti’ye flaş sözler

Milli Takım UEFA Uluslar Ligi grup mücadelesinde İzlanda’yı 3-1 mağlup etti. Kerem Aktürkoğlu’nun attığı 3 golle yıldızlaştığı maçta Arda Güler de yaptığı asist ve oynadığı güzel futbolla dikkatleri üzerine çekti.

Real Madrid forması giyen genç yıldızın dedesi Mehmet Ali Güler, torununu izlemek için Bolu’dan İzmir’e gitti. Maç sonrasında Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol programına konuşan Güler, torununun daha iyi yerlere gelmesini diledi.

Sabah saat 9’dan beri ayakta olduğunu vurgulayan Güler, “Mengen'den Arda için buraya geldim. Bütün Türk halkına selam olsun. Dualar Arda Güler için. İnşallah daha iyi yerlere gelecek. Arda 3-4 yaşından beri top peşinde” şeklinde konuştu.

ANCELOTTI’YE FLAŞ SÖZLER

Mehmet Ali Güler’in yaptığı açıklamalarda en dikkat çeken nokta ise Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile ilgili olan kısımdı. İtalyan teknik adamın Arda’dan memnun olduğunu söyledi. Güler, Ancelotti’nin Ardayı koruması gerektiğini söylerken dili sürçerek “Ardonotti” dedi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.