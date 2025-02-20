Arda’nın forma giyememesine isyan ettiler: Sezon sonu ayrılsın

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Arda’nın forma giyememesine isyan ettiler: Sezon sonu ayrılsın

Real Madrid’in Manchester City karşısında 3-1 galip geldiği maçta Ancelotti’nin Arda Güler’e şans vermemesi tepki çekti. Maç sonrası yapılan yorumlarda milli oyuncunun sezon sonu takımdan ayrılması gerektiği savunuldu.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Manchester City'yi 3-1'lik skorla mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'e şans vermedi.

İtalyan teknik adamın, maçın 3-0 olduğu sırada orta sahadan Aurelien Tchouameni'yi çıkarıp 39 yaşındaki Luka Modric'i oyuna alması ve Arda'yı düşünmemesi dikkat çekti.

Maç sonrası yapılan yorumlarda Teknik Direktör Ancelotti’ye sert tepkiler yükselirken Arda’nın neden oyuna girmediği sorgulandı. Hem Türkiye’den hem de İspanya’dan yapılan yorumlarda milli oyuncuya destek mesajları yer aldı.

"BÖYLE OLMAZ! AYRIL!"

Karşılaşmanın yorumcusu olan Ömer Üründül, Arda Güler ile ilgili, "Maç 3-0 olmuş. Bitime 8 dakika var. Modric'i almanın anlamı ne? Şu maçta Arda Güler'i oynatmıyorsun. Arda Güler'in sezon sonu mutlaka Real Madrid'den ayrılması lazım. Böyle olmaz yani. Yazık." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'de bu sezon 27 maçta 967 dakika süre bulan 19 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

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