Arda’nın kaderini etkileyecek transfer: Real Madrid ‘Yeni Messi’yi açıkladı

Xabi Alonso yönetiminde yeni bir yapılanmaya giren Real Madrid transferlerine devam ediyor. Daha önce Bournemoth’tan Dean Huijsen ve Liverpool’dan Trent Alexander Arnold’ı kadrosuna katan İspanyol devi geleceğin en büyük yıldızlarından biri olması beklenen Arjantinli oyuncu Franco Mastantuono’yu da açıkladı.

Real Madrid, Mastantuono için PSG, Barcelona ve Manchester City ile girdiği transfer yarışını kazandı.

17 yaşındaki 10 numara oyuncusu ile 6 yıllık sözleşme imzalayan Real Madrid, River Plate oyuncunun serbest kalma bedeli olan 45 milyon euroyu ödedi.

Arjantin Milli Takımı formasını 6 Haziran 2025 tarihinde Şili'ye karşı oynanan maçta sırtına geçirerek, milli takım tarihinde sahaya çıkan en genç futbolcu ünvanını Maradona'dan alan Mastantuono, "Yeni Messi" olarak adlandırılıyor. Genç yıldız 10 numara pozisyonunun dışında kanatlarda da görev yapabiliyor.

ARDA İLE RAKABETE GİRECEK

Mastantuono’nun transferi Real Madrid’de forma giyen milli yıldız Arda Güler’in kulüpteki kaderini etkileyecek. Aynı mevkide görev aldığı oyuncu ile rekabete girecek olan Arda’nın, tercihlerde geride kalması durumunda başka takıma transfer olması gündeme gelebilir.