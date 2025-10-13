Artvin’in Ardanuç ilçesinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali, boğa güreşleriyle renkli bir kapanış yaptı. Şap hastalığı nedeniyle ağustosta ertelenen etkinlik, yoğun katılımla gerçekleşti. Rize, Erzurum, Artvin ve çevre ilçelerden gelen 50 boğa, arenada kıyasıya mücadele etti.

Baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, ayak ve deste kategorilerinde yapılan güreşler, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Erzurum’un Uzundere ilçesinden Hilmi Göysü’nün “Çakır” adlı boğası, rakiplerini geride bırakarak birincilik ipini göğüsledi.

Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, festivalin gördüğü ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Yılmaz, “Geleneksel boğa güreşlerimiz, Artvin’in yanı sıra Erzurum ve Çamlıhemşin’den gelen boğalarla büyük bir coşkuya sahne oldu. Katılan herkese teşekkür ederiz” dedi.

Ardanuç Kaymakamı Alparslan Sözen ise boğa güreşlerinin bölgenin kültürel mirası olduğunu vurguladı. Sözen, “Ertelenen festivalimizi coşkuyla gerçekleştirdik. Bu geleneği yaşatmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.