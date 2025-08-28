Ardanuç’ta kültür, sanat ve sporla yükselen bir festival: Geçmişin mirası, geleceğin umudu

Nurbay USTA/ Artvin (YENİÇAĞ)

Artvin’in tarihi ve doğasıyla ön plana çıkan ilçesi Ardanuç, 29-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Kültür Sanat Festivali ile adeta bir kültür rüzgârına sahne olacak. Ardanuç Belediyesi öncülüğünde ve Kaymakamlık iş birliğiyle gerçekleştirilen festival; konserlerden halk oyunlarına, âşıklar gecesinden karakucak güreşlerine kadar dopdolu bir programla ilçe halkını ve ziyaretçileri bir araya getirecek.

“KÜLTÜR, BİRLİK VE KALKINMANIN TEMELİ”

Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, festivalin sadece bir eğlence organizasyonu değil, kültürel değerleri yaşatma ve bölgenin ekonomik-sosyal kalkınmasına katkı sunma hedefi taşıdığını belirtti:

“Bu festival; birlik, beraberlik ve kültürümüzün yaşatıldığı bir sahne olacak. İlçemizin sanatsal yönünü öne çıkarırken, turizm potansiyelini de artırmayı hedefliyoruz. Yerel sanatçılarımızla başlayan sahnemiz; Handan Aksu, Tanju Çelik ve Emre Fel gibi değerli sanatçılarla zenginleşecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel Mustafa Ceceli konseriyle de bayram coşkusunu ilçemize taşıyacağız.”

Festivalin açılışı 29 Ağustos Cuma günü saat 16.00’da Hükümet Konağı önünden başlayacak kortej yürüyüşü ve halk oyunları gösterisiyle yapılacak. Ardından saat 17.30’da, Aşık Efkari anısına düzenlenecek âşıklar dinletisi ile halk müziğinin derin sesi Ardanuç sokaklarında yankılanacak.

Aynı gün Handan Aksu (18.30) ve Emre Fel (21.00) sahne alacak.

30 Ağustos’ta karakucak güreşleri, halk oyunları ve konserler gün boyu devam ederken, saat 21.00’de Mustafa Ceceli konseriyle festivalin ikinci günü zirveye ulaşacak.

“KÜLTÜRLE KALKINAN BİR ARDANUÇ İNŞA EDİYORUZ”

Ardanuç Kaymakamı Alparslan Sözen ise festivalin, sadece sosyal değil ekonomik bir yatırım olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“3-4 aydır süren hazırlıklarla, ilçemizi kültürel ve turistik anlamda daha ileriye taşıyacak bir organizasyon ortaya koyduk. Festivalin tarihi özellikle 30 Ağustos’a denk getirildi; gurbetçi vatandaşlarımızı da bu coşkunun içine dahil etmek istedik. Her yıl eksiklerimizi gidererek bu festivali bölgesel ölçekte daha güçlü hale getirmeyi amaçlıyoruz.”

Kaymakam Sözen, festivalin gençler için bir kültür ve spor alanı yaratmasının da önemine değinerek, “Yöre kültürünü yaşatmak, sanatı ve sporu tanıtmak istiyoruz. Gençlerimizin bu değerlerle büyümesini istiyoruz. Festival, aynı zamanda Ardanuç’un tanıtımı ve kalkınması için önemli bir araçtır.” dedi.

12 İLDEN 250 PEHLİVAN, ER MEYDANINDA KIYASIYA MÜCADELE EDECEK

Festival kapsamında düzenlenecek karakucak güreşlerine 12 ilden 200’ün üzerinde pehlivanın katılması bekleniyor. Bu sayının 250’ye ulaşabileceğini belirten Başkan Yılmaz, bu yıl şap hastalığı nedeniyle boğa güreşlerinin yapılamayacağını, ancak Kasım ayında şartlar uygunsa ayrı bir boğa güreşi festivali düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

FESTİVALE DAVET: KÜLTÜRÜ YAŞATMAK İÇİN HEP BİRLİKTE

Belediye ve Kaymakamlık tarafından yapılan ortak çağrıda, “Kültürümüzü hep birlikte yaşatalım, Ardanuç’un değerlerini geleceğe birlikte taşıyalım. Tüm halkımızı bu büyük buluşmaya davet ediyoruz.” denildi.