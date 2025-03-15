Arda’ya İtalyan devi talip oldu! Real Madrid’in 2 planı var

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Arda’ya İtalyan devi talip oldu! Real Madrid’in 2 planı var

Real Madrid’de fazla forma şansı bulamayan Arda Güler’e İtalyan devi talip oldu. İspanyol devinin milli oyuncu için 2 planı olduğu belirtiliyor.

Real Madrid’in genç oyuncusu Arda Güler’in sezon sonunda takımdan ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini koruyor. Avrupa basınında çıkan haberlerde fazla forma şansı bulamayan oyuncunun takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

İtalyan basını, Arda’ya Serie A devi Inter’in talip olduğunu yazdı. Çıkan haberlere göre İtalyan devi yaptığı görüşmelerde transfer için aşama kat etti. Öte yandan Real Madrid ile Arda arasındaki görüşmelerin de olumlu ilerlediği kaydedildi.

Transferin formülünün netleşmeye başladığı aktarılırken, Real Madrid'in milli oyuncu için kontrolü elinde bulundurmak istediği belirtildi. Bu nedenle kiralık transfer veya geri satın alma opsiyonu içeren bir anlaşma üzerinde duruluyor.

Bu sezon 29 resmi maçta görev alan Arda Güler, 3 gol ve 5 asist yaptı.

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