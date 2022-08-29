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Arden Ömer Beler’in annesi: Artık zamanı kalmadı oğlumun

Diyarbakır’da yaşayan Nazlı ve Aziz Beler çiftinin tek çocuğu olan SMA’lı Arden Ömer Beler’in Dubai’deki tedavisi için gerekli 1 milyon 817 bin doların, düzenlenen yardım kampanyasıyla ancak %64'ü toparlanabildi.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 12:40
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Arden Ömer Beler’in annesi: Artık zamanı kalmadı oğlumun

Arden Ömer Beler’in annesi: Artık zamanı kalmadı oğlumun
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Arden bebek için 654 bin dolara daha ihtiyaç daha var. Kalan %36’lık bu oran bulunamazsa Arden yaşam savaşını kaybedecek. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olan ve atanamayan öğretmenlerden olduğunu belirten Anne Nazlı Beler “Arden 11 buçuk aylık olmasına rağmen hem kasları hem de kemikleri eridi şu an 3 kilo 800 gramda, yutkunma kasını kaybettiği için burnundan midesine kadar uzanan bir hortumla besleniyor. Yardıma ve desteğe ihtiyacımız var. Ben oğlumu tedavisi olan bir hastalığa kurban vermek istemiyorum” dedi.

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Nazlı Beler, doğduğu kiloda kalan ve SMA tip-1 teşhisi koyulan oğlu Arden Ömer Beler’in iyi olması için “Zolgensma” adlı ilaca ihtiyacı olduğunu söyledi

“ARDEN ÖMER’E CAN OLALIM”

Twitter ve İnstagram hesaplarından başlatılan kampanya Arden’in sesi olmaya devam ediyor. Nazlı Beler, kampanya devam ediyor ama vaktimiz kalmadı . Arden bebeğin evde 8’den fazla cihazla hayata tutunduğunu söyledi.

“Bütün SMA’lı çocuklarımızın aciliyeti var ama, Arden Ömer ilk sıralarda yer alıyor görüyorsunuz halini. Ben oğlumu tedavisi olan bir hastalığa param olmadığı için kurban vermek istemiyorum.” 2 haftada tam 3 kez mide kanaması geçirdi. Küçük vücudu artık dayanmıyor. Çocuğumu kucağıma alıp sevemiyorum .Yalvarırım yardım edin “ diyerek göz yaşlarına boğuldu . Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz ABB Başkanımız Sn. Mansur Yavaş Bey ‘in paylaştığı bir resim bile çok fazla destek sağladı. Maddi olarak destek veremeseniz bile onun sesini duyurmamıza destek olun yalvarırım.

Twitter ve İnstagram hesaplarından @ardenomerecanol sayfalarından kampanyaya destek vere bilirsiniz.

Arden Ömer’in yaşayabilmesi her anlamda sizin desteklerinize bağlı. Oğlumun çıkaramadığı ses alamadığı nefesi olun”

 

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