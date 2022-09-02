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Cadı Kovucu ağacı çiçeğinin faydaları

Büyümek için kuşlarına ihtiyacı olan, kimi insanların dallarına dilek bağladıkları, kimilerinin cadı kovucu diye ad taktığı ardıç ağacının faydaları şaşırtıyor. İşte o faydalar…

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 14:22
Son Güncelleme: 2 Eylül 2022 Cuma - 14:27
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Ardıç ağacı çiçeğinin faydaları

Cadı Kovucu ağacı çiçeğinin faydaları
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Dünyanın birçok ülkesinde kutsal sayılan bir ağaç, Ardıç. Sağlık ve bereket getirdiğine inanılıyor. Doğal olarak yetişen ve kendi kendine büyüyebilen sıfır sorunlu bir ağaç türü.

Çok eski tarihlerde simyacılar tarafından felsefe taşının yapımında kullanıldığı belirtiliyor.
Göçebe hayat yaşayanların yuvalarını o ağacın gölgesine kurdukları da bilininler arasında.
Yararları bununla sınırlı değil. İşte Cadı Kovucu diye bilinen ardıç ağacının faydaları.

Ardıç ağacından elde edilen katran sivilcelere ve uyuza iyi geliyor.
Ağrı kesici özelliği bulunuyor.
Diş etini güçlendiriyor.
Burkulma ve çarpma sonrası ağrıları dindiriyor.
Selulitleri yok ediyor.
İdrar söktürüyor.
Hazmı kolaylaştırıyor.
Gaz sancılarını gideriyor.
Ardıç yağı bronşite iyi geliyor
Romatizmal ağrıları önlüyor
Saç derisini ve saçı güçlendiriyor

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