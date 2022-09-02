Cadı Kovucu ağacı çiçeğinin faydaları

Dünyanın birçok ülkesinde kutsal sayılan bir ağaç, Ardıç. Sağlık ve bereket getirdiğine inanılıyor. Doğal olarak yetişen ve kendi kendine büyüyebilen sıfır sorunlu bir ağaç türü.

Çok eski tarihlerde simyacılar tarafından felsefe taşının yapımında kullanıldığı belirtiliyor.

Göçebe hayat yaşayanların yuvalarını o ağacın gölgesine kurdukları da bilininler arasında.

Yararları bununla sınırlı değil. İşte Cadı Kovucu diye bilinen ardıç ağacının faydaları.

Ardıç ağacından elde edilen katran sivilcelere ve uyuza iyi geliyor.

Ağrı kesici özelliği bulunuyor.

Diş etini güçlendiriyor.

Burkulma ve çarpma sonrası ağrıları dindiriyor.

Selulitleri yok ediyor.

İdrar söktürüyor.

Hazmı kolaylaştırıyor.

Gaz sancılarını gideriyor.

Ardıç yağı bronşite iyi geliyor

Romatizmal ağrıları önlüyor

Saç derisini ve saçı güçlendiriyor