Ardıç bitkisi mesaneye iyi geliyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Ardıç bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Ardıç bitkisinin böbrekleri, mesaneyi ve idrar yollarını temizlediği vurgulandı.

MESANE (İDRAR KESESİ) NEDİR?

İdrar kesesi, Mesane ya da Sidik torbası, idrar böbrekten atıldıktan sonra idrar kanalları (sağ ve sol üreter) ile idrar kesesine taşınır. İdrara çıkmadan önce, idrarı depolayan organdır. Küresel şeklinde kas tabakaları ve iç yüzeyini kaplayan mukoza adı verilen zar yapısından oluşmuş bir organdır. İdrar doldukça, idrar torbasında genişleme özelliğine sahiptir.

Yaklaşık idrar kapasitesi 600-800 ml kadardır. Ancak 1500 ml’e kadar idrar biriktirilebilir. Mesane içindeki idrar miktarı 150 ml’ye ulaştığında idrara çıkma hissi uyanır.

İdrar kesesi, pelvis denilen leğen kemiği bölgesindedir ve hem erkekte hem de kadında bulunmaktadır. Ancak idrar kesesi benzer nitelikte olsa bile, idrar kesesi çıkışından sonraki idrar kanalının (üretra) farklılığı nedeniyle farklı anatomik özelliğe sahiptir.

ARDIÇ BİTKİSİ NEDİR?

Kozalaklılardan 2-5 metre boyunda bir ağaçtır. Yaprakları ince, uzun, sivri ve güzel kokuludur.

Meyveleri; siyah, parlak kozalak şeklindedir. Bunlara ardıç tohumu da denilir. Kasım ve aralık aylarında toplanıp kurutulur. Birçok türü vardır.

ARDIÇ BİTKİSİNİN ZARARI VAR MI?

Tavsiye edilen miktarı da aşmamalıdır.