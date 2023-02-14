14 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ardıç tohumu hangi rahatsızlıklara iyi gelir?

Yararları saymakla bitmeyen ardıç tohumu aktarlarda kolaylıkla bulunabiliyor. Yararları ise bir çok hastalığın şifa deposu. İşte Ardıç tohumunun faydaları…

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 07:53
Takip Et

Ardıç tohumu ne işe yarar?

Ardıç tohumu hangi rahatsızlıklara iyi gelir?
+
Aa
-

Ardıç tohumu en fazla Asya ve Avrupa kıtasında bulunuyor. Ardıç meyvesinden elde edilen ardıç tohumu mevsiminden sonra bir alanda bekletilerek kurutulmakta. Güneş görmeyen bir alanda kurutulması şart. Çoğunlukla çay şeklinde kullanımları ile türlü sağlık problemlerine etkili çözümler sunmakta.

Ardıç tohumu, toksinlerin temizlenmesinde etkili.
Kötü kolesterolü düşürerek kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltmakta.
Ruhsal hastalıklar için eski çağlardan beri kullanılan ardıç ağacının tohumundan yapılan çay, vücuttaki sinirleri yatıştırmaktadır. Bunun yanında dalları yakılıp çıkan duman yolu ile de beyindeki hücrelerin sağlığının korunarak sinirli ve depresyonlu ruhsal durumların yaşanmasının önüne geçtiği çeşitli kaynaklarda dile getirilmektedir.

Şeker hastalığı tedavisinde kullanılmaktadır. Şeker hastalığı tedavisinde ardıç tohumu çayı kullanımı tercih edilen bir yöntemdir. Ardıç tohumu, şeker hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan çeşitli faktörleri ortadan kaldırıcı bir nitelik taşımaktadır. Şeker hastalığında ortaya çıkan insülin direncine yönelik yine ardıç tohumunun kullanımı göze çarpmaktadır. Ardıç tohumu şeker hastalarının insülin seviyelerini dengelemekte ve kişinin kendisini daha iyi hissetmesini sağlamaktadır.

Damar tıkanıklıklarını önler. Damar tıkanıklıkları ileri yaşlardan başlayarak hayatı tehdit eden bir durum arz eder. Bu nedenle ardıç tohumu çayı tüketilmesi damar tıkanıklıklarından kurtulmada tavsiye edilen bitkisel yöntemler arasında öne çıkıyor. Damar tıkanıklığına bağlı olan ve sonradan gelişen tüm rahatsızlıklarda ardıç tohumunun sağlıklı ve dengeli bir biçimde tüketimi öneriliyor. Hatta ardıç tohumu, damar tıkanıklığına karşı kullanılabilecek en etkili tedavi seçeneklerinden biri olarak görülmektedir.

Sindirim sistemini düzenleyici özelliğe haizdir. Yapılan araştırmalar neticesinde ardıç tohumunun sindirim sistemine olumlu etkileri olduğu tespit edilmiştir. Sindirim sistemini düzenleyen ardıç tohumu sindirim sistemini onarır. Bundan dolayı çok sayıda insan tarafından ardıç tohumu bitkisel tedavi amaçlı kullanımı tercih edilen bir tohum olarak öne çıkmaktadır.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
1
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
2
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
3
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
4
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
﻿Milli Eğitim Bakanı okulların açılacağı tarihi açıkladı
5
﻿Milli Eğitim Bakanı okulların açılacağı tarihi açıkladı
﻿Milli Eğitim Bakanı okulların açılacağı tarihi açıkladı
﻿Kızılay Başkanı Rönesans Holding için yapılan konteynerleri depremzedeler için üretilmiş gibi görüntü çekti
6
﻿Kızılay Başkanı Rönesans Holding için yapılan konteynerleri depremzedeler için üretilmiş gibi görüntü çekti
﻿Kızılay Başkanı Rönesans Holding için yapılan konteynerleri depremzedeler için üretilmiş gibi görüntü çekti
﻿Kredi kartı kullananlar dikkat. BDDK bankalara talimat verdi. Artık şifre istenecek
7
﻿Kredi kartı kullananlar dikkat. BDDK bankalara talimat verdi. Artık şifre istenecek
﻿Kredi kartı kullananlar dikkat. BDDK bankalara talimat verdi. Artık şifre istenecek
﻿Ardıç tohumu hangi rahatsızlıklara iyi gelir?
﻿Ardıç tohumu hangi rahatsızlıklara iyi gelir?
﻿Ardıç tohumu hangi rahatsızlıklara iyi gelir?
﻿Anason hangi rahatsızlıklara iyi gelir?
﻿Anason hangi rahatsızlıklara iyi gelir?
﻿Anason hangi rahatsızlıklara iyi gelir?
﻿Akgünlük sakızı zayıflatır mı?
﻿Akgünlük sakızı zayıflatır mı?
﻿Akgünlük sakızı zayıflatır mı?
﻿Bakan Kurum: 10 ilde 41 bin 791 bina acil yıkılacak
﻿Bakan Kurum: 10 ilde 41 bin 791 bina acil yıkılacak
﻿Bakan Kurum: 10 ilde 41 bin 791 bina acil yıkılacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.