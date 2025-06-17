Ardiye yangını vatandaşları sokağa döktü

Kaynak: İHA
Ardiye yangını vatandaşları sokağa döktü

Düzce’de apartmanın ardiye kısmında çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü.


Yangın Akınlar Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 2666. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın ardiye kısmında meydana geldi. Ardiye bölümünden çıkan dumanları görenler durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahalede bulundu. Bu esnada apartman sakinleri ve çevredeki vatandaşlar sokağa döküldü. Ekiplerin çalışması ile kontrol altına alınan yangın sonrasında vatandaşlar derin bir nefes aldı.

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