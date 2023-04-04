4 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Arel ne demek? Arel isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Arel son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Arel ne demek? Arel isminin anlamı nedir?

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 16:06
Takip Et

Arel ne demek? Arel isminin anlamı nedir?

Arel ne demek? Arel isminin anlamı nedir?
+
Aa
-

Arel adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Arel isminin anlamını araştırıyor. Peki, Arel ne demek? Arel isminin anlamı nedir?

AREL NE DEMEK?

Arel anlamı merak edilen isimlerden biridir. Özellikle erkek bebek bekleyen çiftler tarafından Arel isminin ne demek olduğu merak edilerek internetten araştırılarak öğrenilmektedir. Arel isminin anlamını TDK sözlükten öğrenmek ve bu sayede kullanıp kullanmamayı tercih etmek mümkündür.

Arel, TDK sözlük anlamı olarak temiz, dürüst kimse anlamına gelir.

Kısa bir isim olmasından dolayı Arel ismi başka bir isimle birlikte çift isim olarak tercih edilebilir.

AREL İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Arel ismi Kur'an'da geçmeyen bir isimdir fakat dinen konulmasında herhangi bir problem bulunmaz yani caizdir. Bu nedenle ebeveynler gönül rahatlığı ile erkek çocuklarına Arel ismini vermektedir. Türkçe kökenli olmasından dolayı da tercih eden kişiler vardır.

AREL İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Arel ismindeki kişilerin lider vasıflı olarak doğdukları kabul edilmektedir. Kendilerine has duygu ve düşünceleri olan bu kişiler kendi kararlarını kendileri verirler.

Çevrelerinden etkilenmeyen Arel ismindeki kişiler sorumluluk almaktan ve görev yapmaktan da oldukça hoşlanırlar.

İç dünyalarında yaşadıkları duyguları dışarıya yansıtma huyları olan bu kişiler özel hayatları ile iş hayatlarını ayırmakta zorluk çekerler.

Objektif bir yapıları olduğundan kendilerine her konuda güvenilmesini sağlarlar.

Arel ismindeki kişilerin eğlenceyi sevdikleri ve kalabalık ortamlarda bulunmaktan da hoşlandıkları kabul edilir.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
1
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
2
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
3
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
4
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
5
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Sosyal medyada Erdoğan'a 'seccade' tepkisi çığ gibi büyüyor: Seccade ile kapatmaya çalıştığı şey...
6
﻿Sosyal medyada Erdoğan'a 'seccade' tepkisi çığ gibi büyüyor: Seccade ile kapatmaya çalıştığı şey...
﻿Sosyal medyada Erdoğan'a 'seccade' tepkisi çığ gibi büyüyor: Seccade ile kapatmaya çalıştığı şey...
﻿Sınavda çıkacak edebiyat soruları. Sınava girecek öğrenciler okusun
7
﻿Sınavda çıkacak edebiyat soruları. Sınava girecek öğrenciler okusun
﻿Sınavda çıkacak edebiyat soruları. Sınava girecek öğrenciler okusun
﻿Erdoğan Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
﻿Erdoğan Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
﻿Erdoğan Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
﻿Yolcu otobüsünde 51 kilo skunk ele geçirildi
﻿Yolcu otobüsünde 51 kilo skunk ele geçirildi
﻿Yolcu otobüsünde 51 kilo skunk ele geçirildi
﻿Gazeteci Tolga Akyıldız son yolculuğuna uğurlandı
﻿Gazeteci Tolga Akyıldız son yolculuğuna uğurlandı
﻿Gazeteci Tolga Akyıldız son yolculuğuna uğurlandı
﻿Rüyada balkon görmek ne demek?
﻿Rüyada balkon görmek ne demek?
﻿Rüyada balkon görmek ne demek?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.