Aren ne demek? Aren isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Aren son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Aren ne demek? Aren isminin anlamı nedir?

Aren ne demek? Aren isminin anlamı nedir?

Aren adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Aren isminin anlamını araştırıyor. Peki, Aren ne demek? Aren isminin anlamı nedir?

AREN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Aren ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Kum tanesi, ağaç cinsi.

- Dağ.

- Güçlü, kuvvetli.

- Kartal, hızlı kartal, kartalların hükümdarı.

- Güzel, gösterişli erkek.

AREN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Aren ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Aren ismini koymak caizdir.

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