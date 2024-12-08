Arhavi’deki heyelanın boyutu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Arhavi’deki heyelanın boyutu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı

Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde gece meydana gelen heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde gece meydana gelen heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Artvin'in Arhavi ilçesi ile Rize'nin Fındıklı ilçesi arasındaki Güngören tünel çıkışı Kıyıcık mevkiinde gece saat 03.15 sıralarında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri Karadeniz Sahiil Yolunun çift yönlü olarak ulaşıma kapanmasına neden oldu. Heyelanın boyutu ise günü ilk ışıkları ile ortaya çıktı.

Karadeniz Sahil yolunda ulaşım bölgedeki köy yolundan sağlanırken, yol açma çalışmalarının ilerleyen saatlerde başlaması bekleniyor.

Arhavi’deki heyelanın boyutu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı

Arhavi’deki heyelanın boyutu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı

Arhavi’deki heyelanın boyutu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı

Arhavi’deki heyelanın boyutu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı

Arhavi’deki heyelanın boyutu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı

Arhavi’deki heyelanın boyutu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı

Arhavi’deki heyelanın boyutu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı

Arhavi’deki heyelanın boyutu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı

Arhavi’deki heyelanın boyutu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı

Arhavi’deki heyelanın boyutu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı

Arhavi’deki heyelanın boyutu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı

Arhavi’deki heyelanın boyutu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı

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