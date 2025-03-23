Arhavililer de İmamoğlu için sokaklara döküldü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması Arhavi'de protesto edildi. Arhavi CHP İlçe Yöneticisi Engin Erkan, "Biz önünüze koyacağız, siz seçeceksiniz. Biz sizi dinleseydik, yüz yıl önce, 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ü önder diye seçmezdik. Size inanasaydık, bu memleketi kuramazdık. Bizler Kuvayımilliye'nin torunlarıyız. Bizler kendimiz seçeceğiz, hiçbir şekilde geri adım atamayacağız ve buradan Arhavi Meydanı'ndan sesleniyorum: Ya hep beraber, ya hiç birimiz" dedi.

Artvin Arhavi Meydanı'nda toplanan yüzlerce Arhavili, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etti. Eylemde konuşan Arhavi CHP İlçe Yöneticisi Engin Erkan, "Biz önünüze koyacağız, siz seçeceksiniz. Biz sizi dinleseydik, yüz yıl önce, 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ü önder diye seçmezdik. Size inanasaydık, bu memleketi kuramazdık. Bizler Kuvay-ı Milliye'nin torunlarıyız. Bizler kendimiz seçeceğiz, hiçbir şekilde geri adım atamayacağız ve buradan Arhavi Meydanı'ndan sesleniyorum: Ya hep beraber, ya hiç birimiz!" ifadelerini kullandı.

Arhavili gençler adına seslenen CHP Arhavi Gençlik Kolları üyesi, "Sadece bir belediye başkanına sahip çıkmak için değil, ülkemizin yarınlarına sahip çıkmak için toplandık. Biz biliyoruz, bu sadece bir seçim değil; bu ülkenin kaderini belirleyen bir mücadeledir" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Arhavi İlçe Başkanı Erkan Özyazıcı, "Hepinizi saygı ve sevgiyle kucaklıyorum. Emperyalizme karşı verilen Kurtuluş Savaşı'ndan, bağımsız, özgür, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti mücadelesinde etkin rol oynayan, gelmiş geçmiş tüm insanlara ve bu uğurda hayatını kaybedenlere selam olsun. Bütün vatandaşlarımıza selam olsun" şeklinde konuştu.

CHP Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir, "Mustafa Kemal'in askerleri, merhaba! 3 gündür alanlardayız, bize korkuyu öğretmeye çalışıyorlar. Bu halk korkuyu çoktan bıraktı. Biz korkmuyoruz, biz her gün bu alanlardayız, bu sokaklardayız ve bu caddelerdeyiz. Yaşananları kabul etmek hiç de mümkün değil, kabul etmemek için sokaklardayız ve olacağız" dedi.

Eski Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, "Merhaba dostlar, ben biraz da şunun için söz aldım: 2014'te Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde, ben de Ardanuç Belediye Başkanıydım. Beylikdüzü Belediyesi ile Ardanuç Belediyesi'ni kardeş belediye ilan ettik. Genel merkeze de "İstanbul'da Kadıköy var, bu fukara Beylikdüzü'nü nereden buldunuz?" dedim ama İstanbul'a bir gittim, Beylikdüzü'ne bir gittim, Ekrem İmamoğlu'nu bir tanıdım. O sadece bir İmamoğlu değil, insanoğlu. Ve o insanoğluna Arhavi Meydanı'ndan, Artvin topraklarından bin selam olsun" diye konuştu.