Arı kovanları sel suları ve heyelanla telef oldu

Artvin'in Borçka ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağışların ardından meydana gelen sel ve heyelanda arıcılıkla uğraşan Refik Kahraman'a ait çok sayıda arı kovanı telef oldu.

Artvin'in Borçka ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağışların ardından meydana gelen sel ve heyelanda arıcılıkla uğraşan Refik Kahraman'a ait çok sayıda arı kovanı telef oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Artvin genelinde iki gündür etkili olan sağanak yağışlar sonrası Borçka ilçesinde sel ve heyelanlar meydana geldi. Gece etkisini sürdüren yağışların ardından yamaçtan gelen sel suları ve toprak kütlesi Refik Kahraman'a ait arı kovanlarını önüne kattı. Olayda çok sayıda kovan su ve çamur altında kaldı, bazı kovanlar ise devrilerek kullanılamaz hale geldi.

Heyelan sırasında bölgede bulunan Refik Kahraman ve babası, yaşananları çaresizce izlemek zorunda kaldı. O anlar, Refik Kahraman tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

