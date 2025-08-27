Arı kovanlarına ayı saldırısı! Üretici büyük zarara uğradı: Tam 100 bin lira

Kaynak: İHA
Arı kovanlarına ayı saldırısı! Üretici büyük zarara uğradı: Tam 100 bin lira

Kahramanmaraş'ta bal üreticisinin kovanlarına ayı saldırması sonucu 10 adet kovan ve petekler zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesinin kırsal Hacınınoğlu Mahallesi Engizek Yaylası'nda bal üreticisinin arı kovanlarına ayı saldırdı.

2-001.jpg

Ayının parçalayarak dağıttığı 10 kovan kullanılamaz hale geldi. Ayının balları yemesiyle üreticinin yaklaşık 100 bin lira zarara uğradığı öğrenildi.

3.jpg

Bal sağım döneminde meydana gelen olayla ilgili bilgi veren arıcı İbrahim Solak, kovanlarının kullanılamaz hale geldiğini, mağduriyet yaşadığını söyledi.

4.jpg

Arıcı Solak, "Şu anda bal sağım dönemindeyiz. 10 kovanım ayı saldırısı nedeniyle telef oldu. Yaklaşık 100 bin lira zararım var. Emeğimiz heba oldu. Her yıl ayı saldırısına uğruyoruz yaylamızda" dedi.

Son Haberler
Türkiye 2024 istatistikleri açıklandı: Yüzde 44,4 ile hizmet sektörü ilk sırada
Türkiye 2024 istatistikleri açıklandı: Yüzde 44,4 ile hizmet sektörü ilk sırada
Çıplak poz ve cinsel taciz iddiası sonrası! Ünlü yönetmen Selim Evci'nin filmleri yayından kaldırıldı
Çıplak poz ve cinsel taciz iddiası sonrası! Ünlü yönetmen Selim Evci'nin filmleri yayından kaldırıldı
Kuşadası'nda otelde hizmetler tamamen durdu! Tatil hayalleri kabusa döndü: Polis devreye girdi
Otelde hizmetler tamamen durdu!
Varlık Fonu devrim yaptı! TJK kasayı kaptırdı
Varlık Fonu devrim yaptı! TJK kasayı kaptırdı
Balıkesir'de bir deprem daha! (27 Ağustos 2025)
Balıkesir'de bir deprem daha!