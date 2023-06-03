Arı kovanlarına kuşlar saldırdı. Köylü perişan

Ege Bölgesi’ne göç eden 'arı kuşları', bölge arıcısının korkulu rüyası oldu. Toplu halde arı kolonilerine saldıran 'arı kuşları', arıcıları da canından bezdirdi. Bu kuşlardan bir tanesi, günde 70-80 adet arıyı tüketebiliyor.

Arı kovanlarına kuşlar saldırdı. Köylü perişan

İHA'nın haberine göre, özellikle Ege Bölgesi'nde arıcıların korkulu rüyası olan arı kuşları kovanlara saldırmaya başladı.

Arıları ile birlikte Balıkesir'in Sındırgı ilçesine gelen Nigar Ödemez'in arıları da arı kuşlarının istilasına uğradı. Bu kuşların saldırısı kovan başına yüzde 50'ye yakın arı kaybına sebep oldu.

Göç yolları mesafesinin uzun bölümünü tamamlayan arı kuşlarının sadece günlük gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere arıları avladıklarını belirten Ödemez, “Kolonilere ilkbahar aylarında sadece kapalı havalarda saldırıya geçiyorlar. Bütün bu arı kuşu baskılarına maruz kalan arıların su, polen ve nektar toplama faaliyetleri dolayısıyla ana arı yumurtlama faaliyetleri sekteye uğruyor. Ayrıca ana döllenme uçuşunda kapılan ana arıların koloniye dönememeleri ile birçok koloni ana arısız kaldı” dedi.

"ÖNLEMLER ÇARE OLMADI"

Arı kuşu saldırılarına maruz kalan kolonilerin mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Mevcut yasalar gereği arı kuşlarının avlanmasının yasak olduğunu hatırlatan Ödemez, "Muğla’dan geldim. Arıcıyım, gezginci arıcıyım. Sındırgı bölgesine bahar ayında oğul yaptırmak için kolonileri yükseltmek için çaltıda forum daha yüksek oluyor. Bu yıl farklı bir şey oldu buraya geldiğimizde. Biz 15 yıldır bu yöreye geliyoruz" diye konuştu.

Ödemez "İlk defa arı kuşları dediğimiz yağmur kuşlarının akın akın hücum ettiğini gördük arılara. Bildiğimiz bütün sistemler iş görmedi. Orada gördüğünüz gibi oyuklar yaptık, bantlar çektik, ses bombaları kullandık ama iki dakika sonra o yaptığımız işlemlere kendilerini adapte edip tekrar saldırıya uğruyorlardı. Bu konuda bilimsel araştırma yapan arkadaşlarımız; arı kuşları konusunda arıcılara yardımcı olabilmek adına ve doğaya yardımcı olabilmek adına arıların üstünden uzak tutma ile ilgili bir çalışma yaparlarsa sevinirim" dedi.

aw905258-01.jpg

aw905258-02.jpg

aw905258-03.jpg

aw905258-04.jpg

aw905258-05.jpg

aw905258-06.jpg

aw905258-07.jpg

aw905258-08.jpg

aw905258-09.jpg

aw905258-10.jpg

Öne Çıkanlar
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Son Haberler
Azerbaycan'dan vatandaşlarına İran'a seyahat uyarısı Dünya
Azerbaycan'dan vatandaşlarına İran'a seyahat uyarısı
Biden borç limiti yasa tasarısını imzalayacak Ekonomi
Biden borç limiti yasa tasarısını imzalayacak
Ölümcül rahatsızlıkla ilgili hayat kurtaran öneri. Korona sonrası tırmanışa geçti Sağlık
Ölümcül rahatsızlıkla ilgili hayat kurtaran öneri. Korona sonrası tırmanışa geçti
Ev sahibiyle davalık olmuştu! Tamer Karadağlı’ya büyük şok Magazin
Ev sahibiyle davalık olmuştu! Tamer Karadağlı’ya büyük şok
Drift yapıp görüntüleri sosyal medyada yayınlayınca 20 bin lira ceza yedi Güncel
Drift yapıp görüntüleri sosyal medyada yayınlayınca 20 bin lira ceza yedi
Hollandalılar sığınmacılara nasıl bakıyor? Dinleyin ve gerçeği öğrenin Dünya
Hollandalılar sığınmacılara nasıl bakıyor? Dinleyin ve gerçeği öğrenin
6. Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali başladı Kültür Sanat
6. Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali başladı