Arı poleni nelere iyi gelir?

Arı poleni, içerdiği vitamin ve minerallerle tam bir şifa deposu. İşte arı poleninin inanılmaz yararları…

Arı poleni nelere iyi gelir?

Arı polenini küçük-büyük herkesin tüketmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, yararlarını saymakla bitiremiyor. Doğanın sarı harikası arı poleni, içerdiği vitamin ve minerallerle şifa veriyor. Ona ‘Doğanın sarı harikası’ deniliyor.

Herbalist Tarkan Güveloğlu, gerçek, saf arı poleninin tüketilmesi gerektiğini belirterek, kendi küçük faydası büyük polenin sağlığa etkilerini şöyle anlattı:

Tokluk hissi veren polen, metabolizmayı çalıştırıp, yağ yakıyor.

Kadınların yumurtalarını ve erkeklerin spermlerini güçlendirip, kısırlığı önlüyor.

Büyüme faktörleri taşıyan polen, çocukların hızlı gelişimini sağlıyor.

Zekayı olumlu etkiliyor.

Solunum yolu hastalıklarına iyi geliyor.

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