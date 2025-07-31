Arı temaslarına karşı uzmanlardan uyarı: Hayati risk oluşturabilir!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Arı temaslarına karşı uzmanlardan uyarı: Hayati risk oluşturabilir!

Yaz aylarında artan arı temaslarına karşı uzmanlar, özellikle alerjisi olan bireylerin daha dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Gündüz, arı sokmalarının bazı bireylerde hayati tehlike oluşturabileceğine dikkat çekerek "Nefes darlığı, hırıltı, tansiyon düşüklüğü, bayılma, göz kararması, vücutta yaygın kızarıklık, ciltte solukluk ve ishal gibi belirtiler, şiddetli alerjik reaksiyonlara işaret edebilir. Bu bulgular ortaya çıktığında hiç vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınmalıdır" dedi.

Arı zehrine karşı alerjisi bulunan bireylerin yanlarında mutlaka adrenalin oto-enjektörü (adrenalin pompası) taşımaları gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Gündüz, "Bu tür acil durumlarda ilaç, doğrudan kıyafet üzerinden kas içine uygulanabilir. Aynı zamanda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne derhal ulaşmak, hayat kurtarıcıdır" diye konuştu.

Arı sokmalarının genellikle hafif seyrettiğini kaydeden Gündüz, "Arı sokmaları genellikle hafif seyreder ve sokulan bölgede şişlik, kızarıklık, ısı artışı gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu tür durumlarda şu önlemler önerilmektedir: Arının iğnesi, cımbız benzeri bir aletle dikkatlice ve hızlıca çıkarılmalı. Sokulan bölge sabunlu suyla yıkanarak temizlenmeli. Soğuk kompres (buz torbası) uygulanmalı. Kaşıntı için antihistaminik kremler, bulaş riskine karşı antibiyotikli pomatlar kullanılmalı. Isırılan bölgenin biraz yüksekte tutulması önemlidir. Hafif alerjik reaksiyon gösteren vakalarda bu bulgular genellikle 2-3 gün içinde kendiliğinden kaybolur. Ancak açık alanda çalışanlar ya da doğada vakit geçiren vatandaşların arı sokması riskine karşı bilinçli ve hazırlıklı olmaları hayati önemlidir" uyarısında bulundu.

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