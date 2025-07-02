Arı, yaşlı adamın canını aldı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Arı, yaşlı adamın canını aldı!

Denizli'de arı sokması sonucu fenalaşarak hastaneye kaldırılan yaşlı adam hastanede 3 gün yoğun bakımın ardından yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesi Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 55 yaşındaki Hüseyin Karataş'a arı soktu. Sokmanın ardından aniden fenalaşan Hüseyin Karataş'ın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri ilk müdahalelerin ardından ambulans ile hastaneye sevk etti.

Hastanede yoğun bakım ünitesine alınan Karataş'ın, arı alerjisi nedeniyle anafilaktik şoka girdiği öğrenildi. Hastanede tedavi gören Hüseyin Karataş 3 günlük yaşam mücadelesinin ardından doktorların tüm müdahalelerin ardından hayatını kaybetti. Hüseyin Karataş'ın vefatı yakınları tarafından büyük üzüntüye neden oldu.

Hayatını kaybeden Hüseyin Karataş, Bağbaşı Merkez camide kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı mezarlığına defnedildi.

Arı, yaşlı adamın canını aldı!

Arı, yaşlı adamın canını aldı!

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