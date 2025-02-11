Ariana Grande, 18 yıllık ayrılığa son verdi

2025 Şubat’ının 10’unda yayınlanan "WTF with Marc Maron" adlı podcast’in son bölümünde, Wicked dizisinde rol alan ve Oscar adayı gösterilen Ariana Grande, anne-babası Joan Grande ile Ed Butera arasındaki uzun süren kırgınlıkların nasıl aşıldığını anlattı. Sanatçı, 18 yıl süren mesafenin ardından anne-babasıyla yeniden iletişim kurmalarını sağlamak için adeta müdahaleci bir rol üstlendiğini ifade etti. Ariana’nın samimi sözleri, “Onlar birlikte değiller ama en iyi arkadaşlar,” şeklinde özetlenirken, “18 yıl sürdü, ben onları yeniden iletişime zorladım. Gerçekten yaptım,” açıklaması, dinleyenlerde derin izler bıraktı.

DÖNÜM NOKTASI: 24. DOĞUM GÜNÜ ANI

2017 yılında, 24. doğum gününde, Ariana Grande anne-babasıyla yüzleşmek ve geçmişte yaşananların üzerine eğilmek adına önemli bir adım attı. O gün, içtenlikle dile getirdiği şu sözler, anne-babası arasındaki buzları eriten ilk kıvılcımı ateşledi:

Sizleri çok seviyorum. Artık yeter, 18 yıl geçti. Hadi, halledin!

Bu sözler, anne-babası için bir uyarı niteliğinde olurken, sonuçta her iki taraf da uzun süredir süren kırgınlıklarını bir kenara bırakıp yeniden iletişim kurmaya karar verdi. Los Angeles’ta gerçekleşen Wicked galasında, Ariana’nın ünlü yarı kardeşi Frankie Grande ile birlikte kırmızı halıda boy gösteren anne ve babasının, geçmişi geride bırakarak birbirleriyle samimi bir şekilde sohbet ettikleri gözlemlendi. Ariana, bu durumu “mükemmel bir şey” olarak nitelendirirken, anne-babalarının yeniden kurdukları bu bağın kendisi üzerinde de olumlu etkiler bıraktığını belirtti.

İÇTEN VE SAMİMİ BİR İTİRAF

Ariana Grande, anne-babalarının aralarındaki iletişimin güzelliğini anlatırken "Sanırım güzel bir sohbet gerçekleştirdiler ya da beni ne kadar çok sevdiklerini fark ettiler, geçmişte olan tüm saçmalıkları unuttular. Bu gerçekten çok güzel," dedi. Kendisinin bu açıklaması, aile içindeki sevgi bağlarının ne kadar güçlü olabileceğini ve zamanın yarattığı iyileşmenin önemini gözler önüne seriyor.

BABAYLA OLAN ZORLU İLİŞKİ VE YENİDEN DOĞUŞ

Sanatçı, 2013 yılında babası Ed Butera ile aralarındaki iletişim kopukluğunun kendisi için ne kadar zorlayıcı olduğunu daha önce de dile getirmişti. 2014 yılında Seventeen dergisine verdiği röportajda, "Bunu kabullenmem çok uzun sürdü. Benim bir parçam babamdan geliyor ve uzun süre bu durumu sevemedim. Birisiyle iyi geçinmemenin bile kabul edilebilir olduğunu anlamam gerekiyordu," diyerek iç dünyasını samimiyetle aktarmıştı.

Bu zorlu süreç sonrasında, Ariana’nın babasıyla yeniden barışması, onun kişisel gelişiminde dönüm noktası oldu. Sanatçı, babasına duyduğu sevginin ve minnettarlığın bir göstergesi olarak, Wicked final jeneriklerinde tam adıyla “Ariana Grande-Butera” olarak yer verdi. Entertainment Tonight’a verdiği röportajda, bu jestin babasını duygulandırdığını ve gözyaşlarına boğulduğunu ifade etti. Bu an, Ariana’nın aile bağlarını ne kadar önemsediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

SANAT DÜNYASINDA VE MODA ARENASINDA YENİ BİR SAYFA

Ariana Grande’nin anne-babasıyla yaşadığı bu olumlu dönüşüm, yalnızca özel hayatında değil, kariyerinde de yeni bir sayfa açmasına vesile oldu. Wicked dizisindeki performansı, Oscar adayı gösterilmesine neden olurken, aynı zamanda sanatçının sanatsal evriminde de önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Ariana’nın, zor günlerden sıyrılarak yeniden ayağa kalkması, müzik ve sinema dünyasında pek çok genç sanatçıya ilham kaynağı oldu.

Öte yandan, Ariana’nın moda anlayışı da yıllar içinde evrim geçirdi. 2010 MTV Movie Awards’da somon pembesi elbisesiyle adeta göz kamaştıran sanatçı, 2011 Grammy Ödülleri’nde zarif beyaz mini elbisesiyle ve 2013 Amerikan Müzik Ödülleri’nde modern bir Jessica Rabbit imajını yansıtan kırmızı elbisesiyle unutulmaz kırmızı halı anları yaşadı.

2024 Oscars töreninde Glinda Cadı’nın masum ve büyülü havasını yansıtan pembe Giambattista Valli elbisesi, ve aynı yıl Met Gala’da "Garden of Time" temasına uygun, inci detaylı beyaz elbisesi, Ariana’nın moda dünyasındaki yerini pekiştirdi. Bu özel anlar, sanatçının sadece sahnede değil, gerçek hayatta da güçlü bir karakter olduğunu kanıtlar nitelikte.

AİLE BAĞLARININ GÜCÜ VE TOPLUMSAL MESAJ

Ariana Grande’nin anne-babasını yeniden bir araya getirmesi, toplumsal değerler açısından da önemli bir mesaj taşıyor. Aile bağlarının, zorluklar ve kırgınlıklar karşısında nasıl yeniden inşa edilebileceğini gösteren bu hikâye, sevgi, sabır ve inancın gücünün simgesi olarak hafızalara kazındı. Sanatçının, yaşadığı bu dönüşüm süreci; gençlere, aile ilişkilerinin ne kadar değerli olduğunu ve zamanın her yarayı iyileştirebileceğini hatırlatıyor.

Aile içindeki bu iyileşmenin, Ariana’nın müzik ve sinema kariyerine de yansıdığı gözlemlenirken, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Hayranları, sanatçının samimi ve içten paylaşımlarını büyük bir ilgiyle takip ederken, onun hayatındaki bu pozitif değişimin, gelecekteki projelerine de ilham vereceği düşünülüyor.

GELECEĞE UMUTLA BAKIYOR

2025 yılının ilerleyen günlerinde, Ariana Grande’nin hem profesyonel hem de özel hayatında yaşadığı bu olumlu gelişmeler, medyanın ve kamuoyunun yakından takip edeceği konular arasında yer alıyor. Aile bağlarının yeniden güçlenmesi, onun kişisel ve sanatsal yolculuğuna farklı bir perspektif kazandırırken, bu durum gelecekteki projelerine de yansıyacak gibi görünüyor. Ariana’nın, anne-babasıyla kurduğu bu sağlam iletişim ve barış ortamı, sadece bireysel bir zafer olarak kalmayıp, topluma umut veren bir örnek teşkil ediyor.

Sonuç olarak, Ariana Grande’nin anne-babasını yeniden bir araya getirme çabası, zorlu ve uzun süren ayrılıklara rağmen sevgi ve inançla her şeyin mümkün olduğunu kanıtlayan etkileyici bir başarı hikâyesi olarak hafızalara kazındı. Sanatçının bu içsel yolculuğu, hem müzik hem de moda dünyasında kendine has izler bırakırken, geleceğe umutla bakmasını sağlayan güçlü bir adım olarak değerlendiriliyor.