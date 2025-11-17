BBC'nin haberine göre, Singapur mahkemesi "Wicked: For Good" filminin 13 Kasım'daki Asya prömiyerinde Grande'yi rahatsız eden 26 yaşındaki Avustralyalı Johnson Wen hakkında kararını verdi.

Mahkeme, "kamuya rahatsızlık verdiğini kabul eden" Wen'i 9 gün hapis cezasına mahkûm etti.

Wen'in, "Wicked: For Good" filminin prömiyerinde bariyerden atlayarak oyuncuların hayranları selamladığı "sarı halı" alanına izinsiz girmesi ve başroldeki Grande'yi omuzlarından sertçe tutup sarmalaması, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Güvenlik görevlileri ile Grande'nin başrolü paylaştığı ünlü oyuncu Cynthia Erivo'nun müdahalesiyle ABD'li yıldızdan uzaklaştırılan Wen, ardından gözaltına alınmıştı.

ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'daki hesabından olayın videosunu paylaşan Wen, "Sevgili Ariana Grande, sarı halıda seninle zıplamama izin verdiğin için teşekkürler." ifadesini kullanmıştı.

