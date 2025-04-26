Arıcılar Birliği seçiminde Evliyaoğlu yeniden seçildi

Kaynak: İHA
Arıcılar Birliği seçiminde Evliyaoğlu yeniden seçildi

Ardahan Arı Yetiştiriciler Birliği'nin 7. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan İlhan Evliyaoğlu, güven tazeledi.

Ardahan Arı Yetiştiriciler Birliği'nin 7. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan İlhan Evliyaoğlu, güven tazeledi. başkanlık yarışı sonuçlandı. İki adayın mücadele ettiği seçimde, mevcut başkan İlhan Evliyaoğlu yeniden başkan seçildi.

Ardahan Arı Yetiştiriciler Birliği'nin 7. Olağan Genel Kurulu, Dursun Akçam Kültür Evi'nde gerçekleşti. Kongrede gerçekleşen başkanlık seçimlerinde mevcut başkan İlhan Evliyaoğlu'nun yanı sıra Faruk Köksoy aday oldu.

Seçim sonucunda mevcut Başkan İlhan Evliyaoğlu 162 oyla yeniden başkan seçilirken Faruk Köksoy ise 148 oy aldı.

Seçim sonrası konuşan İlhan Evliyaoğlu, Ardahan'da arıcılığı daha ileriye taşımak için hep birlikte çalışacaklarını belirtti.

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